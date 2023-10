Giuntoli lo riporta in Serie A: ecco il centrocampista per la Juve

Giuntoli può mettere le mani sull’ex giocatore del Napoli. Un colpo a centrocampo a gennaio, per risolvere i problemi in mediana sorti per via degli stop di Pogba e Fagioli

Allenatore nuovo, vita nuova. Con il cambio in panchina, il centrocampista non è più centrale nel progetto del club come lo scorso anno.

Stiamo parlando di Fabian Ruiz, non proprio un titolarissimo nel Psg di Luis Enrinque. Con lo spagnolo alla guida, l’ex giocatore del Napoli, ha giocato solo un paio di partite da titolare, contro il Tolosa e il Clermont. Poi ha sempre iniziato in panchina e in Champions League non ha totalizzato alcun minuto.

In questo inizio di stagione, così, Ruiz ha giocato solamente 224 minuti. E’ evidente che se il 27enne spagnolo non dovesse più sentire la fiducia del mister, inizierebbe a valutare un cambio di maglia. Magari già a gennaio per provare a centrare l’obiettivo di essere convocato in Nazionale per i prossimi Europei.

Fabian Ruiz ha un contratto con il Psg fino al 30 giugno 2027 e ha una valutazione di circa 25 milioni di euro. Il giocatore può diventare un’occasione per diverse squadre, anche in Italia. Il classe 1996, d’altronde, conosce bene la Serie A e farebbe comodo davvero a molti. Una su tutte alla Juventus, che deve fare i conti con un centrocampo che ha perso un paio di pedine.

Juventus, così può arrivare Fabian Ruiz

La Juventus a gennaio proverà così a mettere le mani su un nuovo centrocampista per sopperire alle perdite di Pogba e Fagioli.

Serve un calciatore che rinforzi la mediana di Massimiliano Allegri, ma Giuntoli dovrà lavorare di fantasia, sfruttando le occasioni che si presenteranno. Fabian Ruiz, che guadagna sei milioni di euro a stagione (stipendio alla portata della Juve), lo conosce molto bene ed è certamente un profilo che piace, ma potrebbe sbarcare a Torino solamente con la formula del prestito. Sul giocatore vanno registrate, inoltre, le attenzioni dell’Atletico Madrid di Simeone.