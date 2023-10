Fiorentina meglio di City e Real: Italiano è sul tetto d’Europa

La Fiorentina è una delle squadre più in forma d’Europa; i ragazzi di Italiano, infatti, sono meglio di Manchester City e Real Madrid

Il campionato di Serie A è in pausa per lasciar spazio alle nazionali; dopo otto giornate possiamo fare un primo bilancio e dobbiamo sottolineare come una delle squadre più in forma sia, senza ombra di dubbio, la Fiorentina. I viola hanno raccolto diciassette punti frutto di cinque vittorie, due pareggi e una sola sconfitta in casa dell’Inter. Il cammino, fino a questo momento, è decisamente positivo.

Gli obiettivi della Fiorentina sono molto importanti: in campionato si vuole lottare per un posto in Europa (continuando così si può ambire alla Champions) mentre in Conference League la voglia è quella di tornare in finale per riscattare la sconfitta in finale della passata stagione. Non bisogna poi dimenticare la Coppa Italia, altro torneo dove si cercherà di arrivare il più lontano possibile.

I ragazzi di Italiano stanno dimostrando di potersi togliere diversi soddisfazioni all’interno di questa stagione; squadra con una precisa idea di gioco, la voglia di fare la partita indipendentemente dall’avversario e la capacità di trovare la via della rete con estrema facilità. Proprio dal punto di vista offensivo, la Fiorentina può vantare di essere una delle migliori squadre d’Europa nell’ultimo anno.

Fiorentina e l’attacco dei record: numeri impressionanti

In questa prima parte di stagione, la Fiorentina sta dimostrando una grande capacità realizzativa; sono diciotto le reti messe a segno in otto giornate del massimo campionato italiano ma se estendiamo i numeri a tutto il 2023 ci rendiamo conto di come i viola siano una delle migliori squadre a livello europeo. Con ottantotto gol segnati, i ragazzi di Italiano sono al terzo posto dietro solamente a Real Madrid (99) e Manchester City (112) ma davanti a club di rango internazionale come lo United, il Bayern Monaco e il Barcellona.

Numeri importanti che certificano lo straordinario lavoro fatto da Vincenzo Italiano da quando è arrivato a Firenze; questi sono i dati generali del 2023 ma se restringiamo il campo al solo ambito internazionale ecco che la situazione è ancora migliore per il club viola. A livello europeo, infatti, nessuno ha fatto meglio della Fiorentina che ha realizzato ventinove gol ed è davanti anche a Manchester City e Real Madrid capaci di segnare, rispettivamente, ventiquattro e quindici gol. Una squadra in grado di arrivare al gol con estrema facilità; i viola, grazie a questa capacità offensiva, possono raggiungere grandi obiettivi sia in Italia sia a livello internazionale.