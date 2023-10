Esonero UFFICIALE: è saltata un’altra panchina

Ufficiale un altro esonero, salta la panchina. È arrivato l’annuncio della società dopo il weekend. Tutti i dettagli

La sosta per le Nazionali continua a “mietere” vittime. È infatti ufficiale un altro esonero in Italia, è arrivato l’annuncio del club.

A Zauli, ex Juventus Next Gen, non sono bastati i 10 punti raccolti nelle prime 8 giornate con il Crotone. Il tecnico è stato ufficialmente sollevato dall’incarico dopo il ko per 2-1 sul campo del Taranto. Le alte ambizioni della società calabrese hanno portato all’esonero di Zauli, nonostante l’undicesimo posto in classifica a pari punti con la zona playoff.

Questo il comunicato ufficiale del Crotone: “Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico il Responsabile Tecnico della Prima Squadra, Lamberto Zauli.

La Società ringrazia mister Zauli per l’impegno profuso e intende augurargli le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

Salta così un’altra panchina in Italia, ora è ufficiale.