Colpo bianconero a gennaio: via dall’Arsenal per 30 milioni

Cala l’entusiasmo del tecnico spagnolo dei ‘Gunners’ nei confronti del vecchio pupillo Smith-Rowe. Il fantasista potrebbe raggiungere Tonali restando in Premier League

Pazienza, determinazione ed un crescendo di qualità sono caratteristiche che hanno permesso all’Arsenal di migliorare nettamente il proprio score stagionale nel corso degli ultimi anni con Mikel Arteta alla guida.

Il pupillo di Pep Guardiola, formatosi tra le file tattiche dell’allenatore numero uno d’Europa, ha fronteggiato la minaccia Manchester City fino alla fine della scorsa stagione blindando un preziosissimo secondo posto nella classifica di Premier League. Le ambizioni, ormai consolidate, trovano spazio anche nei giochi calcistici inglesi attualmente in corso. Arteta vorrebbe ripetersi e perché no, tentare di fare il colpaccio superando il maestro.

Finora ha potuto contare su calciatori estremamente promettenti e di caratura internazionale, con Martin Odegaard simbolo della rivoluzione dei ‘Gunners’. Fra i grandi talenti a tinte biancorosse, Arteta ha potuto contare anche su Emile Smith-Rowe. Quest’ultimo, punta di diamante della formazione Under-21 della Nazionale inglese, ha costruito attorno a sé prerogative importanti per poter diventare un calciatore di spessore non soltanto del club londinese ma dell’intero movimento calcistico internazionale. Eppure gli ultimi mesi sono stati piuttosto travagliati, tra condizioni fisiche non sempre ottimali e un calante sentimento di fiducia da parte del tecnico nei suoi confronti. Motivo per cui, in questa stagione, Smith-Rowe ha collezionato pochissime presenze in campionato ed ambisce a potersi mettere meglio in mostra.

Smith-Rowe al Newcastle, destino legato alla Premier League e niente Serie A

Stando alle informazioni riportante dai colleghi inglesi del ‘Mirror’, l’Arsenal si starebbe dunque guardando attorno nella speranza di poter trovare una rapida soluzione ascoltando il più possibile le volontà del proprio calciatore.

Tra le papabili destinazioni spunta soprattutto il Newcastle, club dall’enorme potenziale – anche economico – fresco di prelievo del centrocampista Sandro Tonali, ex Milan, di recente invischiato nei delicatissimi discorsi sul caso scommesse. I bianconeri dovrebbero considerare un esborso da almeno 30 milioni di euro per convincere l’Arsenal che, a sua volta, non potrà comunque alzare troppo le pretese sul cartellino di un calciatore navigante in un mare di incertezze. Smith-Rowe, per quanto considerato un talento emergente, potrebbe far comodo anche in Serie A a diverse realtà nostrane ma il suo destino sarebbe comunque ancora legato al calcio di Premier League.