Scommesse e caso Tonali, la prima reazione del Milan | CM.IT

La reazione del club rossonero in seguito ai fatti che stanno riguardando il calciatore, ceduto questa estate al Newcastle

Il calcio italiano rischia di essere travolto pesantemente da un nuovo ciclone, quello delle scommesse.

Dopo Fagioli, anche Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, sono stati coinvolti nell’inchiesta della Procura di Torino. I due giocatori di Premier League nella serata di ieri dopo il colloquio con le forze dell’ordine, alla presenza di Buffon, hanno così abbandonato il ritiro di Coverciano.

Un abbandono accompagnato da una nota ufficiale della FIGC, che ha confermato come la Procura della Repubblica di Torino abbia notificato atti di indagine ai calciatori Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo: a prescindere dalla natura degli atti, ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni, la Federazione ha deciso, anche a tutela degli stessi, di consentirne il rientro presso i rispettivi club.

E’ evidente dunque che si aspettano novità in merito per conoscere meglio se davvero Tonali e Zaniolo siano coinvolti e in tal caso in che misura. Sono dunque ore frenetiche, in cui le luci dei riflettori sono state prepotentemente puntate sui due calciatori.

Caso Tonali, no comment del Milan: “Seguiamo vicenda senza apprensione”

Arrivano così i commenti di esperti, di giornalisti e soprattutto tifosi, amareggiati per quanto sta accadendo. Lo sono anche i sostenitori del Milan, che stanno manifestando la propria delusione sui social.

I fatti relativi a Sandro Tonali, ceduto questa estate al Newcastle, sono chiaramente seguiti da vicino anche dal Milan, che al momento, però, come appreso da Calciomercato.it, preferisce non commentare, avendo appreso solo ieri della vicenda, attraverso i media. Il club sta, dunque, seguendo gli sviluppi, ma senza alcuna apprensione.