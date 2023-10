Caso Tonali e Zaniolo, Abodi: “Bisogna capire la portata del fenomeno”

Il caso scommesse agita il calcio italiano e sulla vicenda interviene anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi

Un nuovo scandalo travolge il mondo del calcio italiano. Dopo Fagioli, anche Tonali e Zanioli sono coinvolti nell’inchiesta della Procura di Torino sulle scommesse illegali.

Proprio del nuovo caso ha parlato il Ministro dello sport Andrea Abodi, intervenuto al Festival dello Sport. Abodi ha affermato: “C’è una partita più importante di quella con Malta: è la partita della correttezza dei comportamenti, consapevoli che non si tratta di un problema calcistico ma di una patologia sociale. La ludopatia è questo. Mandare a casa i due ragazzi – ha aggiunto il Ministro – è opportuna, anche per loro tutela”.

Continuando sull’argomento, Abodi ha anche affermato che “questo è un fenomeno che non siamo stati capaci di interpretare in profondità. Non c’è soltanto il rispetto per il lavoro fatto, ma anche la necessità di comprendere la dimensione del fenomeno”.

Abodi su Zaniolo e Tonali: “Importante la reputazione di un contesto”

Nel continuare la sua analisi su quanto emerso finora, Abodi rimarca che la cosa con maggior importanza attualmente è “la reputazione di un contesto e della salute pubblica, soprattutto dei ragazzi che evidentemente, a certi livelli, non riescono a percepire fino in fondo il privilegio di vivere in una condizione che non è quella di tanti altri”.

Ecco allora che, secondo Abodi, bisogna “riportarli a una dimensione che è quella di essere esemplari, in positivo e non in negativo”.