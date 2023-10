Belgio-Svezia, l’Uefa ha deciso: UFFICIALE la sospensione del match

Notte di sangue a Bruxelles dopo l’attentato che ha ucciso due persone con la maglia della Svezia: la sfida è stata definitivamente sospesa

La partita tra Belgio e Svezia non riprenderà. Entrambe le squadre hanno infatti comunicato che non intendevano tornare in campo dopo l’intervallo del match di qualificazione a Euro 2024 che si stava giocando al ‘Re Baldovino’ di Bruxelles. Nella capitale del Belgio, infatti, intorno alle 19.15 un terrorista è sceso da uno scooter urlando ‘Allah Akbar’, ha imbracciato un kalashnikov uccidendo due persone di nazionalità svedese – con indosso la maglia della propria squadra a pochi minuti dal fischio d’inizio – dopo averle inseguite all’interno di un palazzo. Non ancora chiaro invece se ci siano anche altri feriti, come è filtrato.

Dopo un’attesa di oltre un’ora, la Uefa ha comunicato ufficialmente che il match non sarebbe ricominciato. “A seguito di un sospetto attentato terroristico avvenuto questa sera a Bruxelles, è stato deciso, previa consultazione con le due squadre e le autorità di polizia locali, di sospendere la partita di qualificazione a UEFA EURO 2024 tra Belgio e Svezia. Ulteriori comunicazioni verranno effettuate a tempo debito”, si legge nel tweet della Uefa delle 22.39. I tifosi sono rimasti tutti all’interno dello stadio, dal momento che l’attentatore risulta identificato ma ancora in fuga a bordo di uno scooter. L’allerta è massima, la sicurezza è stata rinforzata dappertutto, compresi i confini con la Francia. Alcuni minuti prima della mezzanotte è iniziata l’evacuazione dello stadio.



Following a suspected terrorist attack in Brussels this evening, it has been decided, after consultation with the two teams and the local police authorities, that the UEFA EURO 2024 qualifying match between Belgium and Sweden is abandoned. Further communication will be made in…

