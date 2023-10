Attentato a Bruxelles, morti due tifosi svedesi

Grande paura a Bruxelles per un attentato terroristico: colpiti e uccisi due tifosi svedese, in città per Belgio-Svezia

Si macchia di sangue Belgio-Svezia, partita valida per le qualificazioni ad Euro2024. Bruxelles è il palcoscenico, poco prima del match, di un attentato terroristico in cui hanno perso la vita due cittadini svedese che indossavano la maglia della propria Nazionale.

Tutto è accaduto intorno alle 19 nei pressi di Plein Sainctelette, tra Boulevard d’Ypress e Boulevard du Ninieme de Ligne, quando un uomo armato di kalashnikov ha aperto il fuoco contro passanti. Al momento è confermato il decesso di due persone, mentre diversi sarebbero i feriti.

L’autore ha rivendicato l’attentato e ha affermato in un video di aver agito in nome dello Stato Islamico e per vendicare i musulmani. Al momento l’uomo è ancora in fuga e le forze dell’ordine gli stanno danno la caccia.

Attentato Bruxelles, Belgio-Svezia sospesa

Intanto allo stadio, lontano non più di 5 Km dal luogo dell’attentato, la Svezia ha chiesto la sospensione del match che era arrivato alla fine del primo tempo.

La formazione ospite non vuole riprendere l’incontro che attualmente è sospeso. Si attendono le decisioni delle autorità sportive, mentre in città l’allerta è al livello massimo. Le forze dell’ordine stanno dando la caccia all’uomo che ha aperto il fuoco al grido di ‘Allah Akbar’: stando a quanto riferito dai media belgi, l’uomo si sarebbe diretto proprio verso lo stadio.

AGGIORNAMENTO 22.00 – La partita tra Belgio e Svezia è stata sospesa e il pubblico è stato invitato a non lasciare lo stadio per motivi di sicurezza. La decisione di non riprendere il match è stata accolto dagli applausi degli spettatori presenti. Il sindaco di Bruxelles Philippe Close ha garantito che “i servizi di polizia si stanno mobilitando per garantire sicurezza dentro e intorno la Capitale”.