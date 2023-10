Zhang vende, Al Thani compra: ecco cosa sta succedendo all’Inter

Zhang è sempre alla ricerca di un venditore, Zilliacus e Al Thani accostati all’Inter: ecco cosa sta succedendo al club meneghino

La situazione economica in casa Inter è piuttosto nota di diverso tempo, così come la necessità di Zhang di trovare un socio oppure direttamente un compratore per il club meneghino.

Nella giornata di oggi si è creato un tam-tam mediatico riguardo ad una possibile acquisizione della società milanese da parte dello sceicco Jassim Bin Hamed Al Thani. Uno scenario lanciato da Thomas Zilliacus che, dopo l’annuncio ufficiale del dietrofront dello sceicco sull’acquisto del Manchester United, ha dichiarato sul proprio profilo X: “Adesso uniamo le forze e acquistiamo un top club italiano per renderlo il migliore del mondo”. L’accostamento all’Inter, considerando il passato dell’uomo d’affare finlandese, è stato immediato: ecco cosa sta succedendo.

Zilliacus lancia Al Thani per l’Inter: arriva immediata la smentita

La proposta di Thomas Zilliacus allo sceicco Al Thani di acquistare insieme l’Inter non ha trovato riscontri o terreno fertile: la smentita non si è fatta attendere.

Il giornalista Ben Jacobs, sul proprio profilo X, ha rivelato: “Allo stato attuale, lo sceicco Al Thani non ha piani attivi per acquistare un’altra squadra di calcio. Le voci su un acquisto dell’Inter sono del tutto infondate“. I piani dello sceicco Al Thani non avrebbero nulla a che vedere con il club meneghino, che continuerà quindi ad essere nella situazione attuale fino a quando non arriverà un compratore credibile e convinto di poter concludere un accordo con la famiglia Zhang.