La Spagna vince e si qualifica, fuori Haaland e compagni: i risultati delle sfide di oggi

I risultati delle sfide odierne di qualificazione al campionato Europeo, in programma la prossima estate

Le nove gare previste per oggi sono diventate 8: è stata infatti rinviata la partita tra Kosovo e Israele a causa della difficile situazione extracalcistica che sta vivendo il paese mediorientale.

Apre la giornata di qualificazioni la vittoria della Georgia, che supera agevolmente Cipro per 4-0. In gol anche Kvara. Seguono poi la vittoria di misura della Repubblica Ceca, con qualche difficoltà inaspettata, contro Faeroerne e lo spettacolare 3-3 tra Svizzera e Bielorussia. In serata poi alcuni risultati a sorpresa: perde 2-1 in Galles la Croazia, che subisce la doppietta di Wilson e non riesce a rimontare. Non va oltre il pari la favorita Polonia contro la Moldavia, 1-1 il risultato. Non deludono invece Turchia e Romania, che vincono 4-0 rispettivamente contro Lettonia e Andorra. Infine trasferta positiva per la Spagna di De La Fuente. La formazione iberica si impone contro la Norvegia di Haaland per 0-1 grazie alla rete di Gavi.

Qualificazioni europee, la situazione dopo 7 giornate

Vediamo ora nel dettaglio la situazione dei dieci gironi, soffermandoci anche sulle varie formazioni che hanno strappato il pass per il prossimo campionato europeo con dei turni di anticipo.

La vittoria in Norvegia consente alla Spagna di qualificarsi al prossimo campionato europeo. Gli spagnoli sono infatti primi nel girone A a 15 punti, a pari merito con la Scozia. Fuori invece Haaland e compagni, che mancheranno alla competizione. Già sicuri della partecipazione anche Francia, Portogallo e Belgio, leader dei B, F e J. Qualificate anche Scozia e Turchia, oltre alla Germania, che parteciperà di diritto al torneo in quanto paese ospitante. A rischio eliminazione la Polonia, che dopo sette gare è terza con 10 punti. Ancora molto aperto invece il gruppo C, dove sarà decisiva la sfida di martedi a Wembley tra Italia e Inghilterra. Il remake dell’ultima finale del campionato europeo sarà uno snodo decisivo per la qialificazione degli Azzurri al prossimo torneo internazionale.