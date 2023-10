Il consiglio di Theo a Calabria: “Fagli fallo finché puoi”

Cresce l’attesa per la sfida di Champions League tra Paris Saint-Germain e Milan: toccherà a Davide Calabria provare ad arginare lo strapotere di Kylian Mbappé

Mancano dieci giorni alla sfida di Champions League che vedrà il Milan di Stefano Pioli far visita al Paris Saint-Germain: a Calabria l’arduo compito di marcare Mbappé, protagonista anche in Nazionale.

La partita tra Paris Saint-Germain e Milan in programma il prossimo 25 ottobre al Parco dei Principi offrirà diverse sfide nella sfida. La compagine parigina, attualmente con un punto di vantaggio sui rossoneri nella classifica del girone F di Champions League, conterà sulla qualità e sullo strapotere fisico di Kylian Mbappé, protagonista anche in Nazionale con una doppietta messa a segno nella sfida contro l’Olanda, superando un certo Michel Platini nella classifica dei migliori realizzatori della storia della selezione transalpina.

Uno dei giocatori più forti al mondo che rappresenterà una minaccia non da poco per il Milan di Stefano Pioli. Al netto del lavoro in fase difensiva che dovrà essere svolto da tutta la squadra, toccherà al capitano e terzino destro rossonero Davide Calabria provare ad arginare i pericoli creati da Kylian Mbappé che per la prima volta affronterà il Milan da avversario. Chi conosce bene l’asso del Paris Saint-Germain è Theo Hernandez, straripante esterno del Milan e compagno di squadra in Nazionale di Mbappé.

Milan, Theo Hernandez e la battuta su Calabria e Mbappé

Dal ritiro della Nazionale francese, Theo Hernandez è intervenuto ai microfoni di Telefoot, parlando proprio delle qualità di Mbappé: “Giocare con lui è incredibile, spero di continuare a farlo anche nei prossimi anni”.

E su come fermare Mbappé, l’esterno rossonero non ha risparmiato una battuta: “Meno male che gioca sull’altra fascia” ha ironizzato l’ex Real Madrid, parlando anche del compagno di squadra in rossonero: “Calabria? Gli ho dato diversi consigli. Il più giusto è quello di fargli fallo, fargli fallo finché si può” ha concluso Theo Hernandez ironizzando su come provare a fermare l’amico e connazionale in vista della delicata sfida di Champions League in programma il prossimo 25 ottobre nella capitale francese.