Il Milan torna a tremare: 90 milioni per Leao con Mbappe KO

Le big d’Europa restano alla finestra per Rafael Leao: c’è un club in particolare che pianifica l’assalto per l’asso del Milan

Rafael Leao rimane sempre l’ago della bilancia del Milan. Tra colpi a effetto e critiche, l’asso portoghese cattura ogni volta l’attenzione in casa rossonera.

L’ex Lille sta trascinando il ‘Diavolo’ in campionato, mentre in Champions League il suo rendimento è invece più altalenante nonostante gli assoli di Dortmund. Manca ancora la rete in Europa, ma non scema comunque l’interesse nei suoi confronti delle big continentali. E nello specifico caso è soprattutto il Real Madrid a non perdere di vista il crack milanista. Florentino Perez resta un estimatore di Leao e uno dei campioni più apprezzati dal presidente dei ‘Blancos’ nel panorama europeo. L’obiettivo principale del Real resta Mbappe, subito dietro però c’è l’attaccante del Milan nelle preferenze della dirigenza madrilena.

Calciomercato Milan, Leao è il preferito dopo Mbappe nella lista di Florentino Perez

Florentino stravede per Leao e, stando alla testata ‘Fichajes.net’, avrebbe ripreso il corteggiamento per il nazionale portoghese, già nei radar del Real Madrid nelle ultime finestre di mercato.

Se il club merengue dovesse fallire nuovamente l’assalto a Mbappe la prossima estate, l’obiettivo principale di Perez diventerebbe allora Leao per rinforzare l’attacco del suo Real. Indipendentemente dalla scelta sul nuovo allenatore per il post Ancelotti, il portoghese del Milan rimarrebbe quindi un obiettivo sensibile per la dirigenza dei ‘Blancos’. Il Real Madrid però vorrebbe abbassare il prezzo rispetto alla quotazione da oltre 90 milioni di euro dei rossoneri, inoltre c’è da considerare la volontà del ‘Diavolo’ di non privarsi del diamante più pregiato dello scacchiere di Pioli dopo il rinnovo fino al 2028 sottoscritto lo scorso giugno.