Fatto fuori da Luis Enrique, il Psg ‘regala’ De Paul alla Juventus

La Juventus può essere agevolata dalla cessione del Paris Saint-Germain: intreccio di Simeone, così arriva il rinforzo a centrocampo

Pogba fuori per la vicenda doping, Fagioli in attesa di capire quel che accadrà per il caso scommesse. Per la Juventus non c’è molto da stare allegri, con il tecnico bianconero che si trova a fare i conti con quella che è una vera e propria emergenza a centrocampo.

Stando così le cose, appare complicato per Giuntoli non intervenire sulla metà campo alla riapertura del calciomercato: a gennaio Allegri dovrà ricevere un ‘regalo’ per rinforzare la mediana e renderla numericamente adeguata ad affrontare una stagione che i tifosi bianconeri sia di vertice.

Il Football Director è partito quindi a caccia della giusta occasione, del profilo in grado di coniugare aspetto economico con quello tecnico. L’idea è di prendere un calciatore già pronto e di una certa esperienza, perché a gennaio c’è la necessità di avere innesti in grado di fare la differenza fin da subito. Meglio ancora se hanno già esperienza in Serie A così da evitare il naturale periodo di adattamento.

Un identikit che corrisponde alla perfezione al nome di Rodrigo De Paul che potrebbe lasciare l’Atletico Madrid a stagione in corso.

Calciomercato Juventus, assist Psg per De Paul

Un aiuto importante alla Juventus arriva da Parigi dove Luis Enrique sta avendo non poche difficoltà. Il tecnico spagnolo sembra aver escluso dalle sue scelte Fabian Ruiz, ex Napoli e accostato spesso anche alla formazione bianconera.

Stando a quanto riporta ‘fichajes.com’, il centrocampista spagnolo sarebbe finito nel mirino di Diego Simeone e dell’Atletico Madrid. I Colchoneros stanno lavorando al grande colpo, sfruttando anche la volontà del calciatore di cambiare aria e la disponibilità del Psg a cederlo in prestito o a titolo definitivo a prezzo scontato.

Un’eventuale affare che aprirebbe la porta all’addio di De Paul a Madrid: in questo caso la Juventus potrebbe approfittarne per regalare il centrocampista argentino ad Allegri. L’ex Udinese è spesso accostato ai bianconeri e il prossimo gennaio potrebbe essere quello giusto per il suo approdo a Torino.