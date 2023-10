Dopo Danso, il Napoli ci riprova: servono 20 milioni

Il Napoli a caccia di rinforzi: dopo la partenza di Kim la squadra campione d’Italia ha bisogno di volti nuovi in difesa nonostante l’arrivo di Natan

Dopo un altalenante inizio di stagione, il Napoli va a caccia di possibili nuovi innesti per la retroguardia. E il club azzurro avrebbe già individuato il giocatore che potrebbe rimpiazzare Kim al centro della difesa.

Già finito nel mirino di altri club italiani in passato, un difensore argentino può diventare un nome di attualità per il reparto arretrato del Napoli. Si tratta di Facundo Axel Medina, difensore argentino classe ’99 di proprietà del Lens con cui il giocatore sudamericano ha un contratto fino al 30 giugno 2026. Un contratto con il Lens, club nel quale milita l’austriaco Kevin Danso, in estate vicino al trasferimento in azzurro prima di rinnovare il vincolo contrattuale con il club transalpino.

E – come anticipato da fichajes.net – già in vista del mercato invernale, il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe tentare l’assalto al difensore nativo di Buenos Aires, arrivato in Europa nel luglio del 2020 quando il Lens lo prelevò dal Tallares per tre milioni e mezzo di euro. In questi tre anni Facundo Medina si è affermato come uno dei difensori più interessanti del massimo campionato francese, finendo nel mirino di molti club europei e italiani, tra cui Roma e Inter.

Calciomercato Napoli, idea Facundo Medina per la difesa

In questo primo scorcio di stagione, Facundo Medina ha già racimolato nove gettoni di presenza tra campionato e Champions League, ben figurando nell’undici di Franck Haise, proprio al fianco di Kevin Danso. Solidità difensiva, ma non solo: Medina si sta confermando un giocatore utile anche in fase offensiva, con un assist fornito nelle prime giornate di campionato.

Facundo Medina potrebbe rappresentare per il Napoli un innesto importante per le rotazioni difensive e per dare stabilità al reparto arretrato della squadra. La valutazione di mercato di Facundo Medina si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra che il Napoli potrebbe considerare di investire al fine di assicurarsi le prestazioni del talento argentino, anche nel giro della Nazionale maggiore del suo paese.