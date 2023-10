Corona replica a Spalletti: “È molto grave”

Fabrizio Corona ha replicato alle parole di Luciano Spalletti con una serie di storie su Instagram che non potevano passare inosservate

L’inchiesta sulla vicenda scommesse sta scuotendo il calcio italiano, proprio durante la sosta per gli impegni delle nazionali. Un momento delicato anche per l’Italia di Spalletti, con Tonali e Zaniolo protagonisti loro malgrado, ed un clima generale decisamente più teso e ‘distratto’ dalle situazioni extra campo che catalizzano l’attenzione.

Intanto la Nazionale ha vinto e convinto contro Malta, mentre Spalletti non ha fatto mancare alcune parole nei confronti dei suoi calciatori che hanno inevitabilmente attirato Fabrizio Corona.

Proprio oggi su Instagram con una serie di storie lo stesso Corona ha puntato il dito verso il ct: “Spalletti è entrato come parte in causa per cercare di proteggere il suo lavoro e i suoi interessi dalla destabilizzazione che deve aver provocato l’arrivo della procura a Coverciano”.

Corona punta il dito su Spalletti: “È grave”

Corona ha quindi aggiunto: “La tua esuberante autoreferenzialità facilita le parti in causa (e i tuoi detrattori) a spostare il focus dell’attenzione dalla notizia a colui che dà la notizia. E quindi che cada fango su Corona perché, paternalisticamente, i giocatori non sono più atleti professionisti, ma ragazzini fragili: da proteggere, poverini, dalla loro ricchezza. Che Spalletti però sposti l’attenzione su di te, non prendendo atto dei problemi che ha in casa, è abbastanza grave. È molto grave”.

Parole forti quelle di Fabrizio Corona che ha quindi replicato in modo piuttosto netto a Spalletti proseguendo quella che a conti fatti è stata una lunga analisi nelle storie Instagram: “Perché il suo ruolo ha una doppia dimensione, da un lato squisitamente tecnica, ma dall’altro anche simbolica e culturale. Se diversi suoi calciatori sono ludopatici, è un problema serio e bello grosso che va responsabilmente affrontato nella comunicazione rivolta a milioni di spettatori. Invece sembra soltanto capace di liquidare il tutto con un bel consiglio ai suoi giocatori: attenti al lupo che vuole approfittare della vostra notorietà per accrescere la sua”.