Spalletti, monito ai calciatori: “Gente pronta a sciacallare su di voi”

Spalletti sta preparando la gara di qualificazione al prossimo europeo ma avverte anche i calciatori visto quanto sta succedendo

Il campionato di Serie A è fermo per la sosta nazionale; l’Italia è attesa da due sfide fondamentali e che saranno determinanti in ottica qualificazione ai prossimi Europei. La prima gara degli azzurri è contro Malta e rischia già di essere decisiva; bisogna conquistare i tre punti per evitare di perdere contatto dall’Ucraina ed arrivare nel migliore dei modi alla decisiva sfida del prossimo venti novembre. Spalletti sta preparando il match nei minimi dettagli anche se il clima non è dei migliori.

Gli ultimi giorni, infatti, sono stati caratterizzati dall’inchiesta scommesse; situazione delicata e che rischia di travolgere il calcio italiano. Spalletti dovrà essere bravo anche sotto l’aspetto mentale in modo da evitare qualsiasi pericolosa distrazione; in campo il tecnico potrebbe optare per il tridente Berardi-Kean-Raspadori con Bonaventura, uno dei giocatori più in forma del momento, ad agire in mezzo al campo. L’allenatore degli azzurri, però, non pensa solamente alla partita ma manda anche un monito ai propri giocatori.

Italia, Spalletti avvisa i calciatori

Spalletti, oltre a preparare il match nel migliore dei modi, manda anche un messaggio ai propri giocatori. “I calciatori devono capire che sono personaggi famosi” ha dichiarato a Rai Sport.

L’ex tecnico del Napoli ha poi aggiunto un’altra cosa molto importante: “Esiste gente pronta a sciacallare su di voi“. Una situazione sicuramente inattesa per Spalletti chiamato a due sfide fondamentali per il futuro della sua Italia che ha, come obiettivi, quello di qualificarsi all’Europeo per difendere il titolo conquistato in finale contro l’Inghilterra.