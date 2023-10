Cambiaso, esterno a tutta fascia: ruolo determinante per la Juventus

Cambiaso è un giocatore della Juventus; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del terzino bianconero

La Juventus, nella scorsa stagione, ha cambiato volto tattico passando al 3-5-2; un sistema di gioco che, partita dopo partita, sta portando i frutti sperati. E’ chiaro che, all’interno di questo modulo, un ruolo fondamentale sia quello degli esterni a cui viene chiesto un doppio lavoro. Devono, infatti, svolgere la fase difensiva ma anche quella offensiva offrendo un contributo importante all’interno dei novanta minuti e nell’arco della stagione.

Uno dei giocatori su cui la Juventus può contare, per quanto concerne il ruolo di esterno a tutta fascia, è senza ombra di dubbio Cambiaso. Il classe 2000, dopo la stagione in prestito al Bologna dove ha dimostrato di avere i crismi per imporsi in una grande squadra, è tornato a Torino con la voglia di far vedere le proprie qualità all’interno di un club il cui obiettivo è quello di vincere lo scudetto. Giocatore che può fornire un contributo assolutamente importante.

Come ha giocato Cambiaso nell’ultima partita: Juventus Torino

L’ultima partita giocata dalla Juventus, prima della sosta per le nazionali, ha visto i bianconeri giocare contro il Torino in un derby della Mole che avrebbe potuto nascondere delle insidie. I ragazzi di Allegri, invece, hanno preparato benissimo la partita e sono riusciti a sfruttare le palle inattive.

Nel secondo tempo, prima Gatti e poi Milik, sono stati bravi a far valere la loro abilità sulle palle inattive per regalare tre punti alla Juventus. Vittoria fondamentale per la classifica di una squadra che vuole restare a contatto della vetta il più a lungo possibile. Cambiaso è entrato nell’ultimo quarto d’ora; il suo ingresso ha permesso ai bianconeri di avere forze fresche e gestire nel migliore dei modi il risultato nei minuti finali quando il Torino ha provato a trovare il gol per riaprire il match.

Fantacalcio: i voti di Cambiaso

Giocatore, dunque, importante per la Juventus e che può fornire un contributo determinante all’interno della rosa bianconera. Cambiaso, però, può risultare fondamentale anche a livello fantacalcistico sia per il suo rendimento (nel complesso positivo) sia per la capacità di andare a fornire assist ai propri compagni. L’esordio in campionato, contro l’Udinese, lo ha visto essere protagonista con un passaggio vincente; situazione che gli ha permesso di ottenere otto come voto.

Sufficienza piena nella prima partita casalinga contro il Bologna dove Cambiaso ha fornito un’altra buonissima prestazione. Sei è stato anche il voto rimediato al termine del match con l’Empoli. Alla quarta giornata è arrivato il big match con la Lazio; una partita dove l’esterno bianconero ha visto cambiare il proprio voto a causa di un cartellino giallo e passare da cinque e mezzo a cinque.

Non impiegato a Reggio Emilia, in un match complicato per tutta la squadra, Cambiaso è tornato in campo contro il Lecce ottenendo un cinque. Mezzo punto in più una volta conclusa la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Arriviamo, dunque, al derby contro il Torino dove è entrato dalla panchina andando a conquistare una sufficienza piena.

Come ha commentato Cambiaso su Instagram

Il terzino della Juventus ha un profilo Instagram dove troviamo diversi post a tema calcistico; dopo il derby vinto contro il Torino, Cambiaso ha commentato in questo modo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Cambiaso (@andrea_cambiaso)

Cambiaso nella probabile formazione di Milan Juventus

Al ritorno dalla sosta ci sarà il big match di San Siro tra Milan e Juventus; una partita non decisiva (manca tantissimo alla fine della stagione) ma sicuramente importante e che può farci capire qualcosa in più sulle ambizioni dei bianconeri. Uscire con una vittoria significherebbe, per i ragazzi di Allegri, avere una spinta emotiva decisamente importante per il proseguo della stagione.

Cambiaso sembra destinato a partire dalla panchina; dal primo minuto dovrebbero esserci Kostic e McKennie con lo statunitense a dare equilibrio alla squadra. Possibile, però, che l’esterno venga impiegato a gara in corso in modo da dare forze fresche alla Juventus per provare a cambiare la partita. Andiamo a vedere la probabile formazione dei bianconeri con la presenza (almeno inizialmente) di Cambiaso in panchina. Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Kostic, Rabiot, Locatelli, Miretti, McKennie; Chiesa, Milik

Cambiaso nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo giustamente sottolineato l’importanza di Cambiaso sia per la Juventus sia da un punto di vista fantacalcistico considerando le sue qualità nel portare bonus, specialmente in termini di assist. Ora vediamo le statistiche aggiornate, fino a questo momento, dell’esterno bianconero.

Gol: nessuno

Assist: uno

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 5.92

Cambiaso e l’apporto alla Juventus: il suo contributo

L’impatto di Cambiaso nel mondo Juve è stato a dir poco positivo visto l’assist realizzato contro l’Udinese; giocatore abile dal punto di vista tattico e questo è fondamentale per una squadra che utilizza, come sistema di gioco, il 3-5-2.

Cambiaso, sia partendo dall’inizio sia a gara in corso, è un giocatore capace di svolgere entrambe le fasi aiutando il reparto arretrato ma andando anche a proporsi in zona offensiva. Dal suo piede possono nascere situazione interessanti per gli attaccanti a disposizione di Allegri. L’obiettivo della Juventus è quello di lottare per lo scudetto e un giocatore come Cambiaso può essere di grande aiuto nel raggiungimento di questo traguardo.