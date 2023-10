Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 14 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 14 ottobre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 14 ottobre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

‘La Gazzetta dello Sport’ apre con ‘Scommesse, che incubo’ che spiega ‘L’inchiesta va avanti, la Nazionale va in campo’. Poi ancora di spalla ’25 miliardi’, è il fatturato del gioco illegale con oltre 9mila piattaforme. Dall’altra parte il campo ‘Italia, che carica’. In testa ppoi l’approfondimento sul ciclismo: ‘Un giro così non l’avete mai visto’.

Su ‘Il Corriere dello Sport’ il titolo è ‘Tremano’ con le figure di Zaniolo, Zalewski, Tonali e Fagioli. Ma non solo visto che ‘lo scandalo scommesse sta per investire altri nomi noti’. Poi anche la questione dei settori giovanili e la denuncia di Zola: “È una razzia di talenti”. A chiudere ‘De Laurentiis-Garcia, il patto nasce a tavola’ con i colloqui tra i due per venire fuori da questa situazione.

‘Tuttosport’ invece apre con ‘Panico’, aggiungendo ‘tremano decie di giocatori e società. Di spalle l’immagine di Spalletti per il campo: ‘Italia, almeno tu regalaci una gioia’. Poi l’intervista a Massimo Mauro: “Un leader in mezzo ed è Juve scudetto”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 14 ottobre 2023

Ecco la rassegna dei quotidiani esteri in Spagna e Francia: particolare attenzione ovviamente agli impegni delle Nazionali.

‘L’Equipe’ apre con ‘Oui Kylian!’ celebrando il suo campione dopo la doppietta che ieri ha permesso alla Francia di vincere 2-1 sul campo dell’Olanda balzando a quota 18 punti nel girone. È l’allungo decisivo per l’Europeo. Sul ‘Mundo Deportivo’ invece c’è ‘Operacion futuro‘ con Xavi che guarda ai prossimi acquisti estivi del Barcellona: due esterni, un centrocampista centrale e una mezzala da pescare tra giovani e svincolati al netto delle cessioni.