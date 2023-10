Qualificazione Euro 2024: Francia, Belgio e Portogallo volano in Germania

Francia, Belgio e Portogallo vincono le rispettive partite e strappano il pass per i prossimi Europei che si disputeranno in Germania

Tempo di nazionali con le partite di qualificazione ai prossimi Europei di calcio; è stata una serata dove Ronaldo e Lukaku, con i loro gol, hanno trascinato le proprie nazionali. Ma andiamo con ordine partendo proprio dal match del Portogallo; i ragazzi di Roberto Martinez hanno affrontato, in casa, la Slovacchia. Una partita dove, come detto, è stato decisivo Cristiano Ronaldo; il classe 1985 ha realizzato due gol assolutamente decisivi nel tre a due del suo Portogallo.

Vittoria fondamentale perché lancia la nazionale a quota ventuno punti nel gruppo J ma soprattutto permette a Bruno Fernandes e compagni di festeggiare il pass per i prossimi Europei; nelle altre partite del girone abbiamo assistito al pareggio (uno a uno) tra Islanda e Lussemburgo e alla vittoria, in trasferta, della Bosnia che si è imposta due a zero in casa del Liechtenstein.

Passiamo ora al Belgio che affrontava l’Austria in una partita fondamentale per le sorti del girone; i ragazzi di Domenico Tedesco sono partiti fortissimo andando in vantaggio dopo dodici minuti. Nella ripresa, tra il cinquantacinquesimo e il cinquantottesimo, il Belgio sembrava aver chiuso i conti (con le reti di Lukebakio e Lukaku) prima del parziale ritorno dell’Austria complice anche l’espulsione di Amadou Onana. Una vittoria, per tre a due, importantissima che ha permesso alla nazionale di volare ai prossimi Europei; nell’altra partita del girone, l’Azerbaigian ha vinto due a zero in casa dell’Estonia

Francia trascinata da un super Mbappe: l’Olanda rischia

Nel girone B si giocava la super sfida tra Olanda e Francia, partita fondamentale per i destini di entrambe le nazionali. I padroni di casa, con diverse assenze (tra cui quella di Koopmeiners), si sono dovuti arrendere di fronte ad un super Mbappe autore di una doppietta ma soprattutto di un gol, il secondo, di rara bellezza. Vittoria fondamentale perché porta la Francia a diciotto punti nel girone ma soprattutto ai prossimi Europei.

Discorso diverso per l’Olanda che ora non può più sbagliare; gli Oranje sono al terzo posto a tre lunghezza dalla Grecia (capace di imporsi due a zero in casa dell’Irlanda) seconda in classifica. Il prossimo turno metterà di fronte proprio Olanda e Grecia in quello che è un vero e proprio spareggio per il secondo posto. Dalla serata di oggi sono uscite le prime tre qualificate agli Europei che si disputeranno in Germania la prossima estate: il Portogallo di Ronaldo, il Belgio di Lukaku e la Francia di un super Mbappe.