Nuova ‘bufera’ durante Italia-Malta: “Radiazione”

Italia-Malta, la sua prova è finita immediatamente nel mirino delle critiche. Ecco cosa è successo

Da pochi istanti si è chiuso il primo tempo di Italia-Malta. Ci si aspettava un inizio a spron battuto degli Azzurri, che in realtà hanno fatto fatica a carburare e sono riusciti a sbloccare la contesa solo grazie ad un super gol di Bonaventura.

A convincere poco nei primi 40 minuti di gioco è stata soprattutto la prestazione di Moise Kean. L’attaccante della Juventus, pur rendendosi protagonista di un paio di folate interessanti svariando molto sul fronte offensivo, non è riuscito a capitalizzare un paio di occasioni interessanti. Troppi gli errori tecnici dell’ex Everton, poco incisivo nel cuore dell’area di rigore avversaria. Non riuscendo a trovare spazi in zona clou, Kean è stato costretto ad allargare il proprio raggio d’azione, prendendosi dei palloni sull’esterno per poter partire in velocità. Tuttavia, la retroguardia di Malta è stata molto brava ad imbrigliare l’attaccante bianconero, ripreso anche da Luciano Spalletti.

Ecco perché sui social le critiche dei tifosi per la prova di Kean non sono tardate ad arrivare. Come già accennato, a far storcere il naso sono stati soprattutto i diversi errori tecnici dell’attaccante. Ecco una rapida carrellata:

kean sta sbagliando tutto #ItaliaMalta — fran (@jackiescinema) October 14, 2023

Ma realmente non abbiamo uno più bravo di #Kean? #ItaliaMalta — Carmelo Adamo (@karma80) October 14, 2023

Ma cosa ci fa Kean in questa nazionale?

Inguardabile — Cris ⬛️🟦 (@cris_nerazzurro) October 14, 2023

Kean farebbe la riserva persino col malta — Francesco (@_Francesco9_) October 14, 2023

Radiate #kean non solo dalla nazionale italiana ma dal giuoco del calcio. #italia — Luigi Nitti (@luiginitti_00) October 14, 2023

Da noi Kean sarebbe la prima riserva in attacco altroché — Majin Marotta (@MajinMarotta) October 14, 2023