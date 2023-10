Marotta risponde a Lukaku: “Polemica inutile, preferisco Icardi”

Marotta è voluto tornare sulla vicenda Lukaku e ha sottolineato come la polemica del centravanti belga sia inutile e sterile

Nella scorsa sessione estiva di mercato, uno dei protagonisti è stato senza dubbio Lukaku; il centravanti belga sembrava ad un passo dal tornare in nerazzurro. L’Inter, dopo la cessione di Onana al Manchester United, era pronta ad accontentare le richieste economiche del Chelsea. Le cose, però, non sono andate come sperato e si pensava ad un possibile approdo dell’attaccante alla Juventus; anche in questo caso, però, l’operazione non si è conclusa e alla fine Lukaku ha accettato la corte della Roma.

L’impatto del belga all’interno del sistema di gioco di Mourinho è stato a dir poco determinante; sette gol in otto partite (cinque reti in campionato e due in Europa League) per Lukaku diventato, in pochissimo tempo, un leader della Roma. In attesa della ripresa del campionato, il centravanti è impegnato con la sua nazionale e proprio dal ritiro del Belgio ha sottolineato “Se dicessi davvero come è andata l’estate scorsa, tutti rimarrebbero scioccati“. Una dichiarazione forte da parte di chi, come detto, ha vissuto dei mesi da assoluto protagonista; su quanto detto da Lukaku ha voluto dire la sua Marotta, amministratore delegato del club nerazzurro.

L’amministratore delegato dell’Inter, ospite al Festival dello Sport di Trento, è tornato sull’argomento Lukaku considerando anche le forti dichiarazioni rilasciate dell’ex attaccante dell’Inter dal ritiro della sua nazionale. Marotta è stato piuttosto chiaro “Non penso possa dire chissà cosa, polemica inutile e sterile“; una dichiarazione che va a rispondere, in maniera decisa, a quanto detto dall’attaccante giallorosso.

Marotta è poi tornato anche sulla finale della scorsa Champions League che ha visto i nerazzurri cadere di fronte al Manchester City di Guardiola; una partita dove Lukaku avrebbe potuto regalare il pareggio alla sua squadra nel finale ma il suo colpo di testa è finito tra le braccia del portiere avversario. Un match dove, ricordiamo, il belga è partito dalla panchina. Su quella vicenda l’amministratore delegato dei nerazzurri ha sottolineato

“La nostra offerta non dipende da un momento, con l’Inter rispetto e fiducia di anni“; i nerazzurri erano pronti ad acquistare il belga ma le cose, come detto, non sono andate secondo i piani. In attesa di capire se Lukaku vorrà dire la sua versione, Marotta ha risposto in maniera chiara e precisa all’attaccante della Roma.

Il prossimo ventinove ottobre ci sarà la sfida di San Siro con i tifosi nerazzurri che accoglieranno il centravanti belga con cinquantamila fischietti. Iniziativa sulla quale ha voluto dire la sua l’amministrato delegato dei nerazzurri. “Bisogna gestirla bene ed è importante tifare i nostri“.

Marotta e la stoccata a Lukaku: preferisco Icardi

Due degli ultimi centravanti dei nerazzurri, Lukaku ed Icardi, hanno lasciato ricordi diversi nel cuore dei tifosi dell’Inter; l’argentino, attualmente in forza al Galatasaray, ha realizzato un gol decisivo nella vittoria, nel girone di Champions, in casa del Manchester United.

Il centravanti, ai tempi dell’Inter, ha regalato diverse soddisfazioni in termini di gol. “Preferisco lui a Lukaku” le dichiarazioni di Marotta; una vera e propria stoccata al centravanti belga. Il ventinove ottobre si avvicina ma Inter Roma, in un certo senso, è già iniziata.