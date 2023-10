Lukaku shock: l’annuncio spiazza tutti

Grande avvio di stagione con la Roma per Romelu Lukaku dopo le tante voci della scorsa estate. Proprio di questo il belga ha parlato in nazionale

Quella di Romelu Lukaku è stata un’estate lunga, calda e ricca di colpi di scena. Da dopo la finale di Champions League persa con l’Inter più di qualcosa è cambiato nel destino del gigante belga, che inizialmente sembrava destinato proprio a rimanere ancora in nerazzurro.

Una certezza che è andata via via sparendo sempre di più per Big Rom, fino alla chiusura delle trattative con l’Inter, passando per le voci insistenti sulla Juventus, le richieste del Chelsea, l’ipotesi araba ed infine l’intesa con la Roma. Intanto i numeri dal suo approdo nella capitale sono ottimi, con 7 gol in 8 presenze complessive tra campionato ed Europa League.

Un impatto devastante quello di Lukaku, che intanto è volato in Belgio per indossare la maglia della sua nazionale durante la sosta. Proprio in conferenza ai microfoni della stampa locale ha parlato anche della sua turbolenta estate.

Roma, Lukaku: “Se dicessi tutto dell’estate scorsa rimarreste scioccati”

Lukaku ha quindi evidenziato: “La maggior parte delle persone in sala mi conoscono. Sapete che non mi piace girare intorno ad un argomento”.

Sulla questione ha quindi ammesso: “Parlerò per tempo, ma se dicessi davvero come è andata l’estate scorsa, tutti rimarrebbero scioccati. Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di poter esplodere, cinque anni fa probabilmente lo avrei fatto. Ora mi sono concentrato su quello che so fare meglio: giocare a calcio. Ho lavorato duro tutta l’estate. Devo ringraziare anche Radja Nainggolan per aver dato il contatto con la Roma”.

Ora massima concentrazione sul Belgio per Lukaku, che ha parlato anche dell’interessamento dell’Al Hilal: “Sono stato onorato di questo interesse, ma dopo le conversazioni non ero del tutto convinto. Sono il club più grande del Medio Oriente e il campionato lì diventerà uno dei più grandi al mondo, ma non volevo ancora andarmene”.