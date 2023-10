Juventus, Allegri ha finito le soluzioni: ora è ‘costretto’ a farlo giocare

La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo aver perso Pogba, sta perdendo anche Fagioli per la vicenda scommesse. Le ultimissime notizie sul calciomercato e sulle prossime mosse della Vecchia Signora

Con il finire della scorsa annata, quella dei punti di penalizzazione, sembrava finire l’incubo per la Juventus che, nonostante un buon piazzamento nel campionato italiano di Serie A, ha perso la qualificazione in Champions e, con i punti sottratti, gli è stata visto tolto anche l’accesso alla Conference League.

Invece no, un’altra tempesta si sta abbattendo sulla Vecchia Signora stavolta legata ai comportamenti, decisamente fuori dagli schemi, di alcuni membri della rosa: Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Il primo è risultato positivo al test antidoping, mentre il secondo è stato il ‘paziente zero’ della vicenda scommesse che sta travolgendo il calcio italiano. L’assenza dalle rotazioni di due elementi così importanti non più a disposizione di Massimiliano Allegri cambia le carte in tavola in casa Juventus con il tecnico livornese che deve, per forza di cose, trovare delle valide alternative e una potrebbe rispondere al nome di Hans Nicolussi Caviglia, un giocatore che finora l’allenatore non ha mai visto in questo inizio di stagione.

Allegri ora è ‘costretto’ a far giocare Nicolussi Caviglia

Le due pesantissime assenze che coinvolgono Paul Pogba e Nicolò Fagioli creano una voragine in mezzo al campo che Nicolussi Caviglia potrebbe in qualche modo arginare. Il giovane cresciuto proprio nella Juventus ha caratteristiche simili a quelle dell’ex giocatore della Cremonese e potrebbe essere una valida alternativa ai titolarissimi di Allegri, ovvero Locatelli, Rabiot e McKennie.

Nicolussi Caviglia potrebbe interscambiarsi con l’americano per dare nuove soluzioni al centrocampo. Insomma, Allegri, nonostante non lo abbia preso in considerazione in queste prime uscite, è praticamente ‘costretto’ a far giocare il giovane centrocampista in assenza di alternative.