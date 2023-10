Inchiesta scommesse, Corona fa il quinto nome: non è un calciatore

L’inchiesta scommesse va avanti mentre Fabrizio Corona continua a rivelare i nomi dei giocatori coinvolti: arriva anche il quinto

È solo l’inizio. Questo è sembrato il mood, ma soprattutto sensazioni e indiscrezioni sono andate tutte in questa direzione nell’ambito dell’inchiesta scommesse. Fabrizio Corona ha fatto già i nomi di Fagioli, alcuni mesi fa, poi Tonali e Zaniolo per arrivare ieri a Nicola Zalewski. Il polacco, al momento, non è ancora indagato a differenza degli altri e i contorni della vicenda devono ancora essere chiariti. E il calciatore della Roma è infatti rimasto nel ritiro con la sua Under 21.

Ieri lo stesso Corona ha fatto intendere che ci siano parecchie decine di giocatori coinvolti, di nomi che nei prossimi giorni possono uscire e sconvolgere il calcio italiano. Li sta svelando così, uno per uno dando l’appuntamento poche ore prima sui social, creando hype e magari un po’ di timore. Le rivelazioni fatte sui propri canali parlano poi anche di un elenco composto non solo da giocatori, ma anche allenatori e presidenti o comunque altri personaggi. E proprio in questa direzione va il nuovo annuncio fatto nella notte da Corona sul suo profilo Instagram. “Domani (oggi, ndr) ore 16. Non solo giocatori…”, il messaggio sui social rimandando alla pagina del suo sito che in pochissimi giorni ha ovviamente moltiplicato a dismisura followers e visite.

Scommesse, Corona annuncia il quinto nome: l’orario

Dal suo primo intervento pubblico sulla vicenda, in esclusiva su Tv Play, è stato un susseguirsi di annunci e colpi di scena. Insieme a lui si sta muovendo ovviamente anche la Procura di Torino, che pure ha dovuto accelerare i tempi facendo addirittura irruzione a Coverciano durante il ritiro della Nazionale mentre gli Azzurri preparavano una partita fondamentale per la qualificazione agli Europei.

Lo stesso Corona è stato convocato per essere ascoltato come persona informata dei fatti. Nel frattempo sono arrivate le reazioni da parte dei calciatori e i club: per Fagioli si parla di patteggiamento dopo l’autodenuncia mentre la Juventus si è limitata a dire di aver “immediatamente e tempestivamente preso contatto con la Procura Federale della FIGC“. I legali di Zalewski invece hanno fatto sapere di essere pronti a querelare chi ha fatto il suo nome, Zaniolo ha poi spiegato di non aver mai scommesso su partite di calcio ma di ‘limitarsi’ al poker online.