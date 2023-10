Gratis alla Juventus, Giuntoli beffa Marotta e spiazza l’Inter

La Juve a caccia del colpaccio da svincolato: Giuntoli vuole proprio il giocatore che piace all’Inter

Nel marasma dell’inchiesta scommesse che può stravolgere il calcio italiano, il campo in questo momento ha senza dubbio un’attenzione inferiore. Anche perché la pausa per le nazionali ha privato le big di tantissimi calciatori importanti, nella speranza che tornino tutti ‘sani e salvi’. Anche se c’è chi come Danilo dovrà tornare a Torino per valutare l’infortunio rimediato col Brasile.

Ad ora non è ancora ipotizzabile una sua presenza o meno nel big match contro il Milan, che resta da valutare. Ma la sosta offre anche ulteriore tempo e calma per ragionare sul mercato in entrata, che sia a breve o lungo termine. A gennaio i bianconeri è possibile che cerchino di portare alla Continassa un centrocampista. Tra la questione Pogba e ora l’incertezza che regna attorno a Nicolò Fagioli, due potenziali titolari, è inevitabile pensare di correre ai ripari. Di nomi se ne sono fatti parecchi, da Samardzic a Kephren Thuram, da Habib Diarra a Hojbjerg. Ma non è l’unico reparto che avrà bisogno di rinforzi per la Juventus. Giuntoli e Manna stanno scandagliando il mercato a caccia di occasioni, l’obiettivo resta quello di non buttarsi in eccessi ma centellinare le risorse. Magari risparmiando pure qualcosina. Per l’inverno si pensa infatti anche a un esterno, con il nome di Bernardeschi spuntato un paio di giorni fa. Più complicati Berardi e Sudakov.

La Juventus punta Djalo a zero: piace anche all’Inter

I ragionamenti, come detto, vanno però anche a lungo raggio e in vista dell’estate. Nel mirino dell’area tecnica bianconera c’è ad esempio Tiago Djalo del Lille, alle prese con l’infortunio al crociato che aveva fatto vedere grandi cose. Attirando le attenzioni di tanti club. Andrà via ad esempio Alex Sandro, in scadenza di contratto, che andrà in ogni caso sostituito. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, tra i nomi osservati da molto vicino dalla Juventus c’è proprio il classe 2000.

A stuzzicare Giuntoli c’è soprattutto il fatto che dal primo luglio il portoghese sarà svincolato e quindi già tra qualche settimana sarà possibile trovare un accordo. Djalo non dovrebbe rinnovare, ma i bianconeri vogliono prima verificare le sue condizioni fisiche al ritorno dal grave infortunio. Per questo gli uomini mercato lo osserveranno nei prossimi mesi (dovrebbe tornare a breve) e trarranno le loro conclusioni. In caso di report positivi allora la Juve farà le sue mosse, consapevole di non correre da sola ma con la voglia di anticipare tutti. Inter compresa, che a lungo è stata accostata a Djalo. Il portoghese del Lille è nei radar di Marotta da un po’ di tempo, se c’è parlato spesso come erede di Skriniar, ma anche come alternativa a Bastoni qualora si decidesse di mandare Bisseck in prestito. La Juve in questo modo taglierebbe fuori definitivamente anche i nerazzurri. L’altra pista per Giuntoli è quella che porta a Mario Hermoso dell’Atletico Madrid, anche lui in scadenza, su cui però i bianconeri sarebbero ora un po’ più freddi rispetto ai mesi scorsi.