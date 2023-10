Juve, centrocampo cercasi: Giuntoli al lavoro per gennaio. I preferiti della lista

La Juventus nuovamente nel caos. Pausa delle nazionali o no, è esploso un nuovo caso. Si fa ovviamente riferimento a Nicolò Fagioli e all’indagine sulle scommesse

Il tutto è al vaglio della Procura di Torino. In casa Juve al momento nessun commento, in attesa di posizioni ufficiali della procura in merito. Però, unito al caso Pogba, la ‘Signora’ perderà verosimilmente due pedine della mediana.

Il mercato non muore mai, dice qualcuno. Men che meno se si perdono – molto probabilmente – pezzi pregiati per strada. E’ il caso della Juventus, che verosimilmente ha già perso per strada Paul Pogba (tra problemi fisici e doping) e potrebbe essere costretta a fare a meno anche di Nicolò Fagioli. Tutto ancora da scrivere, ma la Juve deve correre già ai ripari.

Dietro le scrivania della Continassa urge pensare al campo. Di procure e tribunali se ne occuperà chi di dovere, ma c’è un centrocampo da reinventare. Perdere l’italiano e il francese è una botta dura e, nonostante le sole due competizioni nazionali, qualcosa bolle in pentola. Già per gennaio.

La coppia Giuntoli-Manna è al lavoro. La disponibilità economica non è molta, ma la riduzione dell’ingaggio al minimo salariale di Pogba ha dato un po’ di aria alle casse. In primis, nella prossima sessione, la squadra di mercato bianconera andrà alla ricerca di un’occasione, una opportunità che non impegni ulteriormente a livello finanziario. Il nome più spendibile è quello di Pierre Emile Hojbjerg. Il danese classe ’95 per la dirigenza può essere un affare, siccome non sta trovando spazio negli Spurs, con la formula del prestito con diritto – e non obbligo – di riscatto.

Calciomercato Juventus: Giuntoli guarda in Serie A e in Ligue 1 per il centrocampo del futuro

Oltre alle occasioni low-cost, sulle quali ormai le società italiane devono fare attenzione, ci sono le piste di mercato che portano a desideri e trattative. Tre i nomi che stuzzicano la premiata ditta Giuntoli-Manna.

Passando oltre alle occasioni in saldo del mercato di gennaio, ci sono profili che stuzzicano molto il football director Cristian Giuntoli e il direttore sportivo Giovanni Manna, alle prese con un centrocampo da riorganizzare. La volontà, se fosse possibile, è di provare a fare un bel colpo già nel mercato invernale.

Sul mercato italiano, piace moto Lazar Samardzic. Il serbo, nato a Berlino, classe 2002 in estate era virtualmente un calciatore dell’Inter. Questioni di mercato inaspettate, hanno fatto saltare il banco. Il giocatore, però, continua a incantare. Può giocare sia interno che trequartista e con la sua qualità alzerebbe indubbiamente il livello tecnico della mediana bianconera della Juventus. L’Udinese ha quindi già fatto capire di potersi privare del giocatore, ma servono non meno di 25 milioni di euro.

Gli altri due nomi di Giuntoli vengono dalla Francia. Entrambi obiettivi ambiziosi e di prospettiva. Il primo, è Habib Diarra che piace molto per le sue qualità fisiche e tattiche, oltre che per la giovane età. Il francese è un classe 2004 ed era stato seguito in estate, ha tutto per imporsi nel calcio che conta. Lo Strasburgo sa che prima o poi lo perderà, ma non chiede meno di 20 milioni di euro. Sempre in Ligue One, milita il grande desiderio di mister Massimiliano Allegri. In forza al Nizza, c’è quel Khephren Thuram che fa brillare gli occhi a mezza Europa. Allegri, primo estimatore, trova d’accordo anche i due direttori sulla valutazione tecnica del transalpino classe 2001, figlio d’arte e fratello di Marcus, 9 dell’Inter. Per gennaio è una ista per pressoché irrealizzabile, il prezzo parte da 45 milioni di euro, e il rischio di un’asta tra big è concreto.