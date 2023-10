Dal Napoli alla Juve con il colpo di scena: pagano clausola da 60 milioni

Uno dei maggiori obbiettivi del mercato di Napoli e Juventus potrebbe approdare in Spagna. Ecco cosa succede

Sia la Juventus che il Napoli proveranno a puntellare le proprie rose con giocatori di caratura internazionale nel prossimo calciomercato estivo.

Uno degli obbiettivi principali di entrambe le squadre, però, potrebbe sfumare per colpa del Barcellona. I catalani, infatti, stanno accelerando la trattativa per assicurarsi il calciatore già a partire dalla prossima stagione.

La Juventus in estate dovrà inserire giocatori di caratura internazionale per alzare il livello della rosa a disposizione di Allegri. In particolare nel reparto offensivo i bianconeri soffrono la mancanza di un giocatore di fantasia che possa garantire un buon numero di gol e assist. Anche il Napoli agirà sicuramente sul mercato, probabilmente spingendo sulle stesse piste già avviate la scorsa estate, anche se al momento la panchina di Garcia è piuttosto precaria.

Uno dei principali obbiettivi cercati nelle ultime sessioni di mercato da entrambe le squadre è Dani Olmo del Lipsia. Il calciatore spagnolo, in particolare, piace molto a Cristiano Giuntoli, attuale Football Director della Juventus che fino alla scorsa stagione ricopriva il ruolo di DS nel Napoli di De Laurentiis. A fermare le squadre di Serie A è il costo dell’operazione, considerato troppo elevato e con pochissime possibilità di poterlo abbassare.

Lo spagnolo, già la scorsa stagione, aveva paventato delle ipotesi di addio dal club tedesco, anche considerando il contratto in scadenza a giugno 2024. Il Lipsia, però, a luglio è riuscita a convincere Dani Olmo a rinnovare fino al 2027, inserendo una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Chi vuole comprare il giocatore, dunque, deve spendere una cifra considerevole, decisamente fuori budget per Napoli e Juventus.

Il Barcellona beffa la Juve e il Napoli: Dani Olmo si avvicina ai blaugrana

Il Barcellona, nelle ultime settimane, si è inserita prepotentemente nelle trattative per Dani Olmo. I blaugrana sembrerebbero infatti pronti a pagare i 60 milioni della clausola rescissoria, superando la concorrenza della Juventus e del Napoli.

Lo spagnolo è nato e cresciuto in Catalonia ed è entrato nella Masia nel 2007, a soli 9 anni, spendendo con la maglia blaugrana gran parte della sua carriera giovanile. Per cercare più fortuna ha abbandonato casa nel 2014, trasferendosi alla Dinamo Zagabria dove ha trovato minutaggio e condizione fisica, che gli hanno permesso di crescere e di affermarsi come professionista.

Nel 2020 il Lipsia lo preleva dalla Croazia per la cifra di 25 milioni di euro più di 10 di bonus. Dani Olmo, nonostante il pesante cartellino che portava, in Germania riesce ad imporsi fin da subito, diventando un pilastro della squadra. Dal 2019 viene anche convocato in pianta stabile in nazionale maggiore, infatti è già riuscito a partecipare ad un Europeo e un Mondiale con la maglia della Spagna addosso.

Il giocatore, per via della sua duttilità, farebbe molto comodo sia al Napoli che alla Juventus. Il costo del cartellino, però, limita fortemente le possibilità di vedere lo spagnolo in una squadra di Serie A, soprattutto dopo l’inserimento del Barcellona. Le disponibilità economiche dei catalani superano infatti di gran lunga quelle di molte squadre italiane, rendendo impossibile ogni sorta di asta.

Simone Giri