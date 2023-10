Da rivelazione a conferma: Baschirotto è pronto per una Big

Federico Baschirotto presto potrebbe lasciare Lecce per approdare in un top club di Serie A: ecco le squadre interessate.

Dopo una lunga gavetta, il difensore è riuscito a centrare l’obiettivo di continuare a giocare in Serie A. Infatti, Federico Baschirotto ha trascinato il Lecce fino alla salvezza, confermandosi come la grande rivelazione della scorsa stagione.

Il ‘gigante’ classe 1996 migliora partita dopo partita. Da leader della difesa di Baroni, si è dimostrato anche goleador. E, come tutti i grandi protagonisti, ha attirato l’attenzione delle big del campionato. Presto potrebbe arrivare la convocazione in Nazionale e, una volta indossata la maglia azzurra, è difficile che il calciatore vada via per meno di 10 milioni. Quindi alcuni club italiani ci stanno facendo un pensierino: l’obiettivo è quello di accaparrarselo il prima possibile.

Baschirotto non si tira indietro: ecco le big

In estate, il profilo del centrale è stato più volte accostato alla Fiorentina. I ‘viola’, sempre molto attenti alle giovani promesse del calcio, potrebbero trovare facilmente un accordo con il calciatore e la società. In vista delle prossime annate, la squadra di Italiano rappresenterebbe uno step importante per Baschirotto, che troverebbe lì il giusto spazio.

Le qualità del difensore sono notevoli, tanto da essere paragonato a colleghi affermati come l’ex Inter Skriniar. E proprio i nerazzurri, che hanno un debole per i giovani talenti italiani, osservano interessati il centrale leccese. Quindi non è da escludere in futuro una possibile offerta dal club meneghino, soprattutto se il progetto Inzaghi dovesse proseguire.

L’Inter e la Fiorentina non sono le sole ad essere state rapite dal livello di gioco di Baschirotto. In corsa, ci sono anche la Juventus e il Milan. Per i bianconeri rappresenterebbe l’inizio perfetto dell’era Giuntoli: giovane, abile e abbordabile, economicamente parlando. Mentre il Milan ha bisogno di affidarsi anche al talento dei calciatori italiani. Ad oggi, Federico Baschirotto rimane concentrato sulla sua carriera in giallorosso, cercando di mantenere il livello e l’attenzione alti. Il calciatore ha sempre dimostrato la voglia che ha di crescere e la possibilità di far parte di una big, gli permetterebbe di provare l’esperienza delle coppe europee.