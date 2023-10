Da Maignan a Theo Hernandez: Milan, nessuno è incedibile

Il Milan vuole blindare sul calciomercato i big con i rinnovi: ma con la giusta offerta possono partire anche Maignan e Theo Hernandez

L’addio di Tonali ci insegna che in casa rossonera non ci sono ‘incedibili’. A Milanello si guarda al futuro: l’obiettivo è quello di creare una rosa giovane e forte. Per far ciò c’è bisogno di sistemare alcuni contratti, ma soprattutto di valutare le offerte per i big.

Come già vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, uno dei pilastri del ‘nuovo’ Milan di Stefano Pioli è Rade Krunic. In estate, il calciatore, in scadenza nel 2025, è stato più volte contattato dal Fenerbahce, nonostante non sia mai arrivata un’offerta ufficiale. È evidente, quindi, che Pioli e il club vogliano trovare urgentemente un accordo con il bosniaco.

Si potrebbe invece aprire uno scenario diverso per Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi in scadenza nel 2026. L’estremo difensore è arrivato a Milano nel 2021 ed è stato pagato ‘solamente’ 13 milioni. In due stagioni, il suo valore è quintuplicato. L’idea della dirigenza è quella di blindare ‘Magic Mike’ fino al 2028 con un adeguamento dell’ingaggio. Ad oggi, però non è da escludere che se dovesse arrivare un’offerta più che soddisfacente, il club possa pensare ad una cessione. Stesso destino anche per quanto riguarda Theo Hernandez. Il terzino francese è uno dei pupilli di Pioli, ma le trattative per un possibile prolungamento ancora non sono iniziate. È anche vero, però, che il suo contratto è stato rivisto poco tempo fa e al momento non è un’urgenza.

Il ‘Milan’ del futuro: non c’è spazio per tutti

Quando si parla di mercato, la dirigenza rossonera non dorme mai. Il prossimo 30 giugno scadranno i contratti di cinque elementi in casa Milan. Tra questi, spuntano i nomi di Olivier Giroud e Simon Kjaer, pedine fondamentali per la rosa di Pioli.

L’attaccante ha dimostrato di essere importante per la crescita del club, mentre a dover dimostrare di più è il difensore danese che, nonostante sia uno dei leader in spogliatoio, ha perso la continuità in campo. Nei prossimi mesi, dunque, verranno valutati e verranno discussi gli ingaggi, vista anche l’età dei giocatori. Al momento ci sono buone possibilità di vederli ancora in rossonero almeno per un anno. Posizione diversa, invece, per Luka Jovic, in scadenza a giugno 2024. Il ‘diavolo’ chiede di più, il calciatore dovrà dimostrare tutto il suo valore nel rettangolo verde per non rischiare la permanenza a Milano.