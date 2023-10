Da Krunic a Maignan: al Milan è tempo di rinnovi

Il club rossonero deve fare i conti con diversi calciatori con il contratto in scadenza a breve: ecco la situazione

Sta vivendo una pausa più che serena il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, dopo il pesante ko nel derby, sono riusciti a rialzarsi e a prendersi la testa della classifica.

La vittoria rocambolesca di Genova ha dato nuova linfa a Leao e compagni, che guardano al futuro con ottimismo. Lo stanno facendo anche Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, che non hanno da affrontare situazione critiche. Un anno fa di questi tempi non si faceva altro che parlare del rinnovo di Rafa Leao, una telenovela, che si è conclusa solo a giugno e fortunatamente per il Milan, con un lieto fine.

Oggi la situazione più da seguire da vicino è certamente quella relativa a Mike Maignan. Il portiere ha un contratto in scadenza nel 2026. Percepisce 2,8 milioni di euro netti a stagione e il Diavolo è pronto a proporgli uno stipendio da 4/5 milioni di euro, come i top presenti in rosa. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma i presupposti per un accordo tra le parti c’è. Serve chiaramente tempo ed entro la fine dell’anno ci saranno sicuramente delle novità.

Il Milan è chiamato a valutare, inoltre, altre situazioni, per le quali il tempo sta per scadere. Stiamo parlando di quei calciatori che vedranno terminare il proprio accordo con i rossoneri il prossimo 30 giugno 2024.

Milan, in bilico la posizione di Kjaer

Tra questi c’è Olivier Giroud, che guadagna una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro. Le parti hanno vogliano di proseguire insieme e gli ultimi segnali dati dal francese dimostrano come possa ancora dare tanto al Diavolo.

Dovrà chiaramente cambiare la sua gestione, ma Giroud è un giocatore integro che può fornire altamente il suo contributo.

Discorso simile può essere fatto per Simon Kjaer, che vuole rimanere in rossonero. Ogni partita sarà buona per provare a convincere Furlani a strappargli un rinnovo, magari di un ulteriore anno. Il danese è consapevole di non essere più un titolare, ma può tornare utile per completare il reparto.

Chi è davvero prossimo al rinnovo, come raccontato su Calciomercato.it, è RadeKrunic (accordo attuale fino al 2025). Il bosniaco è diventato un titolarissimo di Stefano Pioli e presto gli verrà riconosciuto questo ruolo centrale all’interno del Milan. E’, infatti, pronto un contratto fino al 2027 a cifre raddoppiate: l’ex Empoli, che attualmente guadagna 1,1 milioni di euro, andrà a percepire più di 2 milioni.