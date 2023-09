Dalle sirene turche al rinnovo: Krunic è sempre più pilastro del Milan

Il giocatore è pronto a continuare la propria avventura in rossonero. Ecco il nuovo accordo: il Diavolo lo blinda

Il calciomercato in Turchia è ancora aperto fino al 15 settembre e non è da escludere che qualche calciatore di Serie A lasci l’Italia per la Super Lig.

Non sarà certamente il caso di Rade Krunic. Il bosniaco è stato cercato con insistenza dal Fenerbahce, che però non ha mai presentato un’offerta ufficiale per strapparlo al Milan. Le voci attorno all’ex Empoli sono durate per tutto il calciomercato, ma non hanno disturbato più di tanto. Pioli, che stravede per il giocatore, lo ha sempre schierato dal primo minuto e Krunic ha risposto presente con prestazioni di altissimo livello.

Un addio al Milan non è mai stata un’ipotesi concreta, anche quando il Lione si è fatto sotto (alcuni dirigenti francesi sono stati a San Siro per la sfida contro il Torino). Per il tecnico di Parma, Krunic è un titolarissimo, un pilastro del suo nuovo Milan. Lo ha detto chiaramente, senza troppi giri di parole in più di una circostanza.

Calciomercato Milan, Krunic verso il rinnovo: il punto della situazione

Per Krunic, dunque, c’è solo il Milan. Il suo contratto attualmente scade il 30 giugno 2025, ma le parti sono pronte a proseguire insieme, con un nuovo accordo.

Il bosniaco, che il prossimo 7 ottobre compirà 30 anni, è tra i titolari del Diavolo meno pagati. L’ex Empoli guadagna, infatti, poco più di un milione di euro. Uno stipendio che inevitabilmente andrà raddoppiato. Per Krunic, infatti, è pronto un contratto fino al 2026 con un sostanziale aumento.