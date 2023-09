Dal Belgio alla Turchia, dove il calciomercato è ancora aperto

Si è chiusa la sessione estiva di calciomercato in Italia ma in altri Paesi si può ancora acquistare: tutte le date di chiusura

Il gong è suonato. Si è chiusa la sessione estiva di calciomercato per l’Italia e alcuni dei principali campionati europei. Una sessione caratterizzata da alcuni affari importanti: come non parlare di Lukaku, assoluto protagonista della campagna trasferimenti, finito alla Roma dopo essere stato trattato da Inter e Juventus.

Il Milan è la big che si è mossa più di tutte con dieci acquisti, ma anche l’Inter ha cambiato parecchio piazzando nei giorni conclusivi anche il colpo Pavard. Pochi affari per la Juventus che in entrata per la prima squadra si è limitata a Weah, mentre il Napoli ha arricchito il suo reparto offensivo con Lindstrom.

Il dado però ormai è fatto, almeno in Serie A: niente più acquisti, soltanto cessioni verso i paesi dove il calciomercato è ancora aperto. Non Inghilterra, Germania, Francia e Spagna, visto anche anche lì il 1° settembre ha rappresentato l’ultimo giorno. Stessa cosa per Portogallo, Olanda, Austria, Danimarca, mentre in Polonia si andrà avanti fino al 4 settembre.

Calciomercato, quando si chiude in Europa e il caso Arabia Saudita

Calciomercato aperto anche in Belgio dove si potranno fare acquisti fino al 6 settembre, un giorno in più avranno le squadre svizzere per completare le proprie rose. Andando avanti, l’8 settembre suonerà il gong della campagna trasferimenti estivi in Croazia e Repubblica Ceca, mentre in Grecia il giorno ‘fatidico’ sarà l’11 settembre.

La Turchia andrà avanti fino al 15 settembre, offrendo un’opportunità interessante per tutti quei calciatori in esubero nelle squadre di Serie A. Nei campionati appartenenti alla Uefa, l’ultimo dove si chiuderà il mercato è Israele: il 20 settembre. Quando avrebbe dovuto chiudere anche il mercato in Arabia Saudita: la fine però è stata anticipata al 7 settembre e fino a quella data nessuna società europea sarà tranquilla.

Le offerte stratosferiche provenienti dalla Saudi Pro League potrebbero stravolgere le rose a mercato chiuso, lasciando i club senza la possibilità di porre rimedio ad eventuali partenze prima di gennaio. Quando tornerà, almeno ufficialmente, il calciomercato.