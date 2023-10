Assalto Milan: Pioli pronto a tutto per il ‘nemico’ dell’Inter

Il Milan vuole regalare un rinforzo a Pioli; la società rossonera ha messo gli occhi su un giocatore che ha punito l’Inter

La Serie A si è fermata per lasciare spazio alle nazionali; dopo otto giornate di campionato la prima notizia riguarda il Milan in testa alla classifica. I rossoneri hanno effettuato il sorpasso all’Inter nell’ultima giornata grazie alla vittoria (con non poche polemiche) in casa del Genoa e al pareggio dei nerazzurri contro il Bologna. I ragazzi di Pioli, in questa stagione, si vogliono togliere grandi soddisfazioni; in campionato la voglia è quella di lottare, fino alla fine, per il primo posto mentre nelle coppe si proverà ad arrivare in fondo in Coppa Italia e fare il meglio possibile in Champions.

Non solo il presente con obiettivi, come detto, molto importanti; il Milan sta già guardando al futuro per farsi trovare pronta e anticipare eventuali concorrenze. Uno dei principali obiettivi, nella prossima sessione estiva di mercato, sembra essere l’attaccante in modo da dare a Pioli un rinforzo offensivo.

Giroud non è più giovanissimo, Okafor può essere impiegato anche come esterno offensivo e Jovic in questa stagione deve dimostrare tutte le sue qualità. Ecco perché, nel corso della prossima sessione estiva di mercato, il Milan potrebbe decidere di virare su un centravanti. L’ultima idea porta ad un giocatore che, in questo campionato, ha dato un grande dispiacere all’Inter.

Calciomercato Milan, piace Zirkzee del Bologna

Stando a quanto riferisce Tuttosport, il Milan sta pensando a come rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima sessione estiva di mercato. Il giocatore che piace è Zirkzee del Bologna che, nell’ultima giornata di campionato, ha realizzato il gol del due a due all’Inter punendo i nerazzurri e conquistando un pareggio fondamentale per morale e classifica.

Zirkzee, sotto la guida di Thiago Motta, sta disputando una stagione di altissimo livello; giocatore abile non solo nel ruolo di centravanti ma anche nel far giocare bene la squadra. I suoi continui movimenti, la capacità di svariare su tutto il fronte offensivo, sono alcune delle sue caratteristiche. Il Milan, come detto, sembra essere molto interessato ma non sarà una semplice operazione di mercato.

Come detto, infatti, Zirkzee sta dimostrando di essere un giocatore fondamentale nella rosa del Bologna; proprio per questo il Milan, se vuole portarlo alla corte di Pioli, rischia di dover spendere una cifra superiore ai venti milioni di euro. Il prezzo del centravanti potrebbe definirsi nel corso di questa stagione anche se, continuando su questa strada, la cifra sembra destinata a salire.