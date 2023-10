Superato nelle gerarchie, addio definitivo: così l’Inter sistema l’attacco

Dall’Inghilterra arrivano interessanti aggiornamenti che riguardano direttamente l’Inter. Tre opzioni a sorpresa per l’attaccante

Sebbene la sessione invernale di calciomercato sia ancora piuttosto lontana, gli addetti ai lavori sono già all’opera per non farsi trovare impreparati. Riuscire a cogliere quelle opportunità potrebbero palesarsi rappresenta sicuramente un banco di prova importante.

Discorso che si adegua a molte big di Serie A. A cominciare dall’Inter, con Marotta che per puntellare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi sarebbe tentato all’idea di mettere a segno almeno un colpo in attacco. Chiaramente non saranno possibili spese folli a meno di cessioni improvvise, anche per gli altri reparti. Tuttavia, con la giusta formula, non è escluso che possano materializzarsi scenari interessanti. I tanti impegni in rapida successione stanno creando dei grattacapi ad Inzaghi soprattutto in attacco. L’infortunio di Arnautovic ha sicuramente ridotto il ventaglio di alternative a disposizione del tecnico piacentino. Per adesso il ritorno di Alexis Sanchez non ha ancora fornito quelle risposte tanto agognate.

Dall’Inghilterra: anche l’Inter monitora la situazione Martial

Ragion per cui, sorprende fino ad un certo punto l’ultima indiscrezione rilanciata da ESPN. Secondo quanto riferito, il Manchester United potrebbe dare il via libera alla cessione di Anthony Martial. Reduce dall’esperienza in prestito al Siviglia, il francese è legato ai Red Devils da un contratto in scadenza nel 2024 che, però, potrebbe essere allungato di un anno.

Indipendentemente da questo, nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta giudicata soddisfacente dallo United, il club inglese potrebbe dare acconsentire alla cessione di Martial, scavalcato nelle gerarchie da Hojlund. A tal proposito sarebbero diversi i club interessati all’ex attaccante del Monaco. Oltre all’Inter e al possibile ritorno al Siviglia, infatti, non sarebbero da escludere neanche le piste che portano al West Ham e al Fenerbahçe. Per adesso non si registrano offerte ufficiali in tal senso; tuttavia, si tratta di una traccia da monitorare con attenzione. Il fatto che Martial sia accostato all’Inter, comunque, rivela ancora una volta come i nerazzurri potrebbero rimpolpare l’attacco con un innesto mirato. Staremo a vedere se ed eventualmente quando si materializzeranno le condizioni propizie, con l’Inter che comunque monitora anche altre piste.