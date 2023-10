Scommesse e caso Tonali, mondo Milan diviso: “Così supera Bonucci”

I tifosi del Milan si dividono sul caso Tonali. Tante le reazioni sui social dei sostenitori del Diavolo, che aspettano novità con ansia

Sono ore frenetiche per il calcio italiano, che rischia di sprofondare in un nuovo vero incubo, quello relativo alle scommesse illegali.

Ieri la Procura della Repubblica di Torino ha notificato gli atti di indagine a Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. I due calciatori, coinvolti nella vicenda, hanno così abbandonato il ritiro di Coverciano dopo il colloquio con le forze dell’ordine.

Scene, che nessuno avrebbe voluto vedere, che fanno seguito all’autodenuncia di Nicolò Fagioli. Il caso scommesse è però solo all’inizio e Fabrizio Corona è pronto a svelare i nomi di altri calciatori, anche di altre squadre, coinvolti. Il mondo del calcio, come detto, rischia di essere travolto da una bufera senza precedenti.

Questi, chiaramente, sono i momenti dei commenti e il mondo di X (Twitter, fino a poco tempo fa) raccoglie i pareri più svariati dei tifosi. Anche i sostenitori del Milan si stanno rendendo protagonisti in queste ore con messaggi diametralmente opposti su Sandro Tonali. E’ vero che il centrocampista ha lasciato il club rossonero in estate, ma è stata una separazione talmente dolorosa che i tifosi non smettono di parlarne e di rimpiangerlo, nonostante un avvio di stagione più che positivo per la squadra di Pioli.

Caos scommesse e caso Tonali: la reazione dei tifosi sui social

Questa vicenda, legata alle scommesse, rischia di rompere il grande rapporto tra il giocatore e supporter del Diavolo.

Su X così c’è chi giustamente invita ad aspettare le indagini prima di giudicare e chi esulta per averlo ceduto in estate. Non manca l’ironia con diversi fotomontaggi, come quello in cui Tonali e la fidanzata si trovano in un centro di scommesse. Sono dunque attimi di apprensione, che ognuno vive in maniera diversa, anche per i sostenitori del Milan, che temono di dover scaricare un loro idolo.

Ecco alcuni tweet:

I babbei del Milan Twitter delusi da #Tonali.

Ma delusi da cosa??? Imbecilli!!!

Il ragazzo ha commesso un illecito sportivo, pagherà per questo, ma non ha fatto nulla di grave.

Resta un milanista come noi, anzi più di molti di voi! Sempre vicino a te, cuore rossonero ❤️🖤 pic.twitter.com/WAtOcGiIPb — Elbonito (@ElboAcMilan) October 12, 2023

Il #Milanista medio che si scaglia contro #Tonali mi fa rabbrividire.

Il ragazzo (lui e altri) avrà commesso l’errore di essersi infilato in piattaforme non conformi,non di aver truccato partite o robe simili.

Sono tutti ragazzi giovanissimi. Maturate,cribbio. — Milan memories (@MemoriesMilan) October 13, 2023

pobega e calabria manco un parcheggio in divieto di sosta nulla di nulla le reincarnazioni di madre teresa di calcutta — Pinguino Bilalino (@milanino48) October 13, 2023

Sicuramente non è successo eh, ma se #Tonali ha scommesso anche partite sul #Milan in un solo colpo supera Bonucci e Donnarumma in quanto a vergogne milaniste. — Il Cavaliere Rossonero (@Rosso3Nero) October 13, 2023