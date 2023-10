Okafor, il jolly offensivo a disposizione di Pioli

Okafor è un giocatore del Milan; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto dell’attaccante rossonero

Il Milan, nell’ultima sessione estiva di mercato, ha cambiato diversi giocatori; la qualificazione alla Champions e la cessione di Tonali hanno permesso alla società rossonera di avere una liquidità importante da reinvestire per andare a migliorare la rosa a disposizione di Pioli.

Sono stati diversi gli innesti acquistati dalla società rossonera; uno di questi, senza ombra di dubbio, è Okafor; l’attaccante classe 2000 è stato acquistato dal Salisburgo e va a rinforzare il reparto offensivo offrendo soluzioni diverse anche a livello tattico. Giocatore che, nell’arco della stagione, può risultare assolutamente determinante.

Come ha giocato Okafor nell’ultima partita: Genoa Milan

L’ultima partita giocata dal Milan, prima della sosta per le nazionali, è stata la trasferta in casa del Genoa. Un match che verrà ricordato a lungo considerando quanto successo negli ultimi minuti; prima il gol di Pulisic (su cui si sono scatenate le proteste per un presunto tocco con il braccio da parte dell’esterno rossonero) poi l’espulsione dei due portieri e infine l’intervento di Giroud che, con il Milan senza la possibilità di fare cambi, è andato a difendere i pali della sua squadra.

Okafor ha iniziato il match dal primo minuto di gioco con Pioli a fare ampio turnover visto le fatiche europee del suo Milan; l’attaccante ha provato a creare qualcosa e a mettere in difficoltà la difesa avversaria ma il Genoa è stato bravo a chiudere tutte le linee di passaggio. Ad inizio ripresa è stato sostituito da Leao.

Fantacalcio: i voti di Okafor

Non solo il Milan e l’importanza all’interno del sistema di gioco rossonero; Okafor è anche una soluzione a livello fantacalcistico potendo regalare diversi bonus tra gol e assist. Il suo esordio con la maglia rossonera è avvenuto nei minuti finali del match con il Bologna dove si è guadagnato la sufficienza piena. Altro sei anche nell’esordio casalingo contro il Torino dove ha fornito un’altra prestazione positiva.

Aveva preso la sufficienza anche nella trasferta dell’Olimpico contro la Roma ma l’ammonizione presa ha fatto abbassare il voto a cinque e mezzo. Nel derby contro l’Inter, in una partita decisamente negativa per tutti i rossoneri, Okafor ha rimediato un altro cinque e mezzo. Torna la sufficienza nel match di San Siro contro il Verona.

La prima soddisfazione arriva alla sesta giornata, in casa del Cagliari, con l’attaccante bravo a realizzare la rete del momentaneo uno a uno. Un gol importante per lo sviluppo del match rossonero e che ha permesso all’attaccante di ricevere un bel dieci. Stesso voto ottenuto al termine di Milan Lazio dove Okafor realizza il gol del definitivo due a zero andando a chiudere la partita. Chiudiamo con la trasferta in casa del Genoa dove ha ricevuto un cinque e mezzo.

Okafor come ha commentato su Instagram

L’attaccante del Milan, come molti suoi colleghi, ha un profilo Instagram dove va a commentare i risultati delle partite. L’ultimo post di Okafor risale al termine del match contro la Lazio dove il centravanti è risultato determinante con la rete del definitivo due a zero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Noah Okafor (@noah.arinze)

Okafor nella probabile formazione di Milan Juventus

Al termine della sosta per le nazionali, il Milan sfiderà la Juventus in un big match non decisivo ma sicuramente importante; siamo solamente all’inizio e la stagione è decisamente lunga ma questa sfida può dare delle indicazioni importanti. I rossoneri hanno come obiettivo quello di mantenere la vetta della classifica e allungare sulla Juventus.

Tra i protagonisti della partita, anche se non dal primo minuto, ci sarà Okafor; l’attaccante, molto probabilmente, partirà dalla panchina con la possibilità di entrare a gara in corsa e cambiare il match. Un giocatore con le sue caratteristiche, quando magari l’avversario inizia ad accusare un minimo di stanchezza fisica, può risultare determinante.

Andiamo a vedere la probabile formazione del Milan con Okafor non presente nell’undici titolare ma pronto a subentrare per dare una mano alla sua squadra. Sportiello; Florenzi, Tomori, Thiaw, Calabria; Reijnders, Adli, Musah; Leao, Giroud, Pulisic

Okafor nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo detto di come l’attaccante possa risultare determinante per il suo Milan nel corso della stagione; Okafor, però, rischia di essere decisivo anche a livello fantacalcistico come abbiamo visto in queste prime giornate. Ora vediamo le statistiche aggiornate dell’attaccante fino a questo momento.

Gol: due:

Assist: uno

Ammonizioni: una

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 6.81

Okafor e le due possibilità tattiche per il suo Milan

Il Milan, in questa stagione, ha obiettivi molto importanti; in campionato i rossoneri vogliono lottare fino alla fine per lo scudetto e stanno dimostrando di poter essere competitivi grazie ad una rosa profonda e di assoluto valore. Per quanto riguarda la Champions il primo obiettivo è superare un girone sicuramente non semplice; abbiamo poi la Coppa Italia dove si proverà ad arrivare fino in fondo.

Obiettivi, dunque, decisamente importanti e che il Milan proverà a raggiungere anche grazie ad Okafor; l’attaccante può essere utilizzato sia come prima punta sia come esterno sinistro. Una duttilità tattica fondamentale per Pioli e la sua squadra; due soluzioni all’interno sia dei novanta minuti sia della stagione intera. Giocatore che può dare un contributo decisivo per le ambizioni del Milan.