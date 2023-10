Napoli in ansia per Osimhen: infortunio in Nazionale

Momento delicato per il Napoli che fa i conti ora anche con il possibile infortunio di Victor Osimhen: problema fisico in Nazionale

Non certo un momento felice per il Napoli. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, Garcia ha vissuto giorni in bilico, con Aurelio De Laurentiis che ha provato a portare Antonio Conte in azzurro.

Tentativo fallito e panchina confermata per il tecnico francese che però potrebbe fare i conti, alla ripresa del campionato, con l’assenza di Victor Osimhen. È scattato l’allarme, infatti, per i partenopei dopo che il bomber nigeriano è stato sostituito nella ripresa della sfida tra Arabia Saudita e Nigeria.

Il calciatore del Napoli ha accusato un non meglio precisato problema fisico ed ora c’è attesa di conoscere quali sono le sue reali condizioni.

Napoli, infortunio Osimhen: gli aggiornamenti

Possibile problema fisico per Victor Osimhen nel corso di Arabia Saudita-Nigeria, gara amichevole in corso di svolgimento.

Il calciatore è stato sostituito al 59′ da Moffi, uscendo dal campo dolorante. Da valutare, come detto, le sue condizioni: il Napoli alla ripresa del campionato sarà chiamato ad un trittico fondamentale per il futuro di Garcia, ma anche per la stagione azzurra. Verona, Union Berlino e Milan in sequenza diranno molto. In particolare, tifosi in allerta per la partita contro i rossoneri, considerato che lo scorso anno nei due match di campionato (e nell’andata di Champions) il nigeriano non era in campo proprio per infortunio.