Lo scambio che fa fuori l’Inter: alla Juve costa ‘solo’ 15 milioni

La Juventus è a caccia di un nuovo centrocampista per la finestra di gennaio: Khephren Thuram rimane la priorità del Dt Giuntoli

Da un francese a un altro. La Juventus potrebbe rescindere il contratto di Paul Pogba dopo la positività al doping confermata anche dalle controanalisi, con il Dt Giuntoli che da tempo ha messo gli occhi su Khephren Thuram per rimpiazzare l’ex Manchester United.

Inoltre per la ‘Vecchia Signora’ c’è da registrare la delicata vicenda che ha investito Fagioli, anche lui a rischio squalifica dopo il caso scommesse. Inevitabile che la Juve quindi si muova per un nuovo innesto in mediana a gennaio, con il Giuntoli e Manna pronti ad accontentare Massimiliano Allegri. L’allenatore bianconero rischia di avere la coperta cortissima a centrocampo e ha richiesta almeno un nuovo innesto nel reparto di mezzo alla riapertura del mercato. Thuram piace da tempo alla dirigenza della Continassa e ha un contratto in scadenza nel 2025 con il Nizza. Ci sono però due problemi per la Juventus: l’agguerrita concorrenza il giovane talento classe 2001 e il prezzo fissato dal club francese. Il Nizza vuole incassare il massimo dalla cessione del suo gioiello vista la scadenza del contratto tra meno di due anni, facendo leva anche sull’interesse per Thuram dalle big di Premier League e Bundesliga.

Calciomercato Juventus, mossa Giuntoli: carta Iling per il colpo Thuram

In Italia oltre alla Juve sono confermate le attenzioni dell’Inter,: Beppe Marotta vorrebbe affiancare Khephren al fratello Marcus, subito un fattore nello scacchiere di Inzaghi dopo l’arrivo a parametro zero l’ultima estate.

Il Nizza valuta Thuram almeno 40 milioni di euro, cifra onerosa e che il sodalizio bianconero potrebbe cercare di abbassare con l’inserimento di alcune contropartite. Una di queste – scrive il quotidiano ‘Tuttosport’ – potrebbe essere Iling-Junior, al momento poco utilizzato in questo avvio di stagione da Allegri. Il baby inglese è valutato 20-25 milioni dalla Juventus e già la scorsa estate è stato oggetto dei rumors di mercato per una possibile partenza (anche con la formula del prestito) da Torino. Iling è un profilo che piacerebbe al tecnico italiano del Nizza Farioli, che potrebbe quindi spingere per l’arrivo in Ligue 1 dell’ex Chelsea. Giuntoli resta in pressing per Thuram, anche se lavora parallelamente su diverse piste a centrocampo se dovesse sfumare il francese: da Hojbjerg a Samardzic, oltre a Diarra e Vermeeren.