Juve, emergenza in difesa per Allegri: le soluzioni senza Danilo in vista del Milan

Non c’è pace per la Juventus e per Massimiliano Allegri. Le questioni extra-campo prendono il sopravvento a Torino: da Pogba a Fagioli. C’è però anche il rettangolo verde e, ad oggi, non arrivano buone nuove in tal senso

Dall’altra parte del mondo giungono notizie poco incoraggianti. Nella notte si è fermato Danilo nella sfida tra il Brasile e il Venezuela, valevole per le qualificazioni sudamericane al prossimo campionato del Mondo.

Mister Max Allegri è rimasto a lavorare allo ‘Juventus Training Center – La Continassa’ con i calciatori non convocati dalle rispettive nazionali. Presente quindi Vlahovic, che martedì sera era coi compagni al Pala Aplitour per la festa della Juventus. A loro si aggiungerà Chiesa, che ha lasciato il ritiro dell’Italia. Per lui lavoro a Torino in vista del Milan.

Mettendo da parte il discorso fisico legato ai due attaccanti e il caos legato al centrocampista, non ci sono comunque buone notizie per l’allenatore della Juventus. Dal Sudamerica non arrivano belle indicazioni per lo staff tecnico bianconero. Nella notte, si è fermato il capitano della ‘Signora’ Danilo Luiz da Silva, a causa di un fastidio al flessore della coscia sinistra. Il difensore era in campo contro il Venezuela, per un match valevole per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Salterà così la classica contro l’Uruguay, e tornerà nel capoluogo piemontese. “Conosco il mio corpo, ho capito che mi sono fatto male”, ha dichiarato il brasiliano a margine del match. A Torino saranno valutate le condizioni fisiche del centrale dallo staff medico bianconero, in vista del match contro il Milan in programma domenica 22 ottobre.

Juventus, emergenza in difesa per Allegri: le soluzioni tattiche in vista del Milan

Altri grattacapi per mister Max Allegri in vista della trasferta ostica contro il Milan, allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Emergenza in difesa per il tecnico livornese, che studia già da oggi possibili soluzioni senza il capitano Danilo.

Una linea difensiva senza Danilo Luiz da Silva, di questi tempi per la Juve, non è un bel biglietto da visita. Specialmente se devi fare visita al forte e carico Milan di Pioli. Eppure mister Allegri deve prendere in considerazione questa eventualità. Preso atto anche della persistente indisponibilità di Alex Sandro.

Le soluzioni tattiche sono principalmente due. La prima, senza modifica sullo spartito, vede una Juventus impegnata con la difesa a tre con i due titolari Bremer e Gatti, e l’inserimento di Rugani nel trio dietro. Eventualmente, con lo spostamento di Bremer nel centro-sinistra e il collocamento del classe ’94 in mezzo ai due compagni di reparto. Al netto del posizionamento dei tre, questa al momento la soluzione più accreditata.

Vi è però una seconda opzione, più invasiva per la squadra dal punto di vista tattico. Il passaggio alla linea difensiva a quattro. I due centrali, Bremer e Gatti (con Rugani in panchina), a destra Weah nella posizione di terzino destro e a sinistra Cambiaso. Questa soluzione, presenta una variante. Lo spostamento dell’ex Bologna a destra, con l’abbassamento di Kostic come esterno basso di sinistra. Soluzione ‘2.2’ ad oggi marginale, ma che vale la pena elencare.