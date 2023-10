Inchiesta scommesse: “Juve penalizzata per l’articolo 24”. Come cambia la classifica

Lo scandalo scommesse potrebbe avere conseguenze anche sui club dei calciatori coinvolti: possibile la penalizzazione, il parere

Prima Fagioli, quindi Tonali e Zaniolo, oggi il nome di Zalewski (per il quale non c’è stato avviso di garanzia): il mondo del calcio italiano fa i conti con un nuovo scandalo legato al mondo delle scommesse.

Un caso diverso dai precedenti considerato che, da quanto emerso, non ci sarebbe l’alterazione del risultato. La vicenda è comunque molto grave come ha voluto sottolineare a ‘Radio Punto Nuovo’ Marco Di Lello, ex procuratore aggiunto della FIGC.

“Il caso scommesse è una spia che deve preoccupare. Ci sono troppi fronti aperti. Vediamo le indagini come evolvono, ma emerge una prassi diffusa e che fa male: sono ragazzi di 20 anni che guadagnano tanto”.

Di Lello continua parlando dell’esistenza di “un problema etico, di ludopatia” e aggiunge: “Non è possibile che chi ha già tutto deve violare la legge per sentire adrenalina in più”. Si passa quindi agli aspetti concreti della vicenda con le possibili sanzioni per i calciatori coinvolti: “Rischiano almeno tre anni di squalifica e una multa di 25mila euro. Per Fagioli può esserci un patteggiamento con lo sconto del 50% avendo ammesso la colpa”.

Ma a rischiare, secondo Di Lello, sono anche i club: “Possono essere penalizzati se sarà accertata la responsabilità oggettiva”.

Caso Scommesse, i precedenti preoccupano i club

A rafforzare la sua tesi, l’ex procuratore aggiunto della Figc ricorda alcuni precedenti: “Sono preoccupanti. L’ultimo è del 2015 con Torres e L’Aquila che pagarono dure conseguenze”.

Potrebbe accadere anche questa volta e Di Lello spiega gli scenari: “Juve consapevole del caso Fagioli? L’articolo 24 richiama l’articolo 8 della Giustizia Sportiva e ci sono molte possibili sanzioni: da un punto di penalizzazione alla revoca del titolo. I club hanno responsabilità oggettiva derivante dalla condotta dei propri tesserati”.

Ecco allora che “se sarà comprovato l’illecito sportivo, il rischio c’è”. Così “se la Juventus risulterà essere stata a conoscenza del caso Fagioli, si andrebbe oltre il concetto di responsabilità oggettiva”. Insomma un altro caso destinato a stravolgere il calcio italiano.

Questa la classifica con la Juventus penalizzata di un punto:

Milan 21; Inter 19; Fiorentina 17, Juventus 16 (-1); Napoli 14; Atalanta 13; Lecce, Monza e Frosinone 12; Bologna e Roma 11, Sassuolo e Lazio 10; Torino 9; Genoa e Verona 8; Lazio 7; Udinese 5; Empoli 4; Salernitana 3; Cagliari 2.