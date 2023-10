Garcia confermato, Elmas in partenza: occasione per le rivali del Napoli

Eljif Elmas, jolly del Napoli, non sta avendo finora un gran feeling con l’allenatore azzurro, Rudi Garcia, e occhio al suo futuro in sede di calciomercato: le ultimissime notizie

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è senza dubbio la squadra protagonista di questa sosta per le nazionali. Mentre l’Italia di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare Malta e l’Inghilterra, gli azzurri sono proprio alle prese con la questione legata al successore del tecnico toscano.

Rudi Garcia infatti, arrivato al posto di Spalletti nell’ultima estate di calciomercato, non sta facendo bene tanto da essere stato vicinissimo all’esonero nelle ultime ore. Ora, il francese ha avuto una fiducia a tempo figlia non di un cambio di idea della proprietà, bensì del rifiuto di Antonio Conte. Con la permanenza di Garcia sulla panchina del Napoli potrebbero chiudersi definitivamente le porte per Eljif Elmas, tuttofare dal centrocampo all’attacco degli azzurri che ha fatto benissimo lo scorso anno. L’ex allenatore della Roma non sembra davvero intenzionato a dare molto spazio al giocatore macedone che, magari già a gennaio, potrebbe diventare una pedina importante in sede di calciomercato.

Elmas può finire sul mercato: Juventus e Milan ci pensano

Per le caratteristiche che ha, Elmas potrebbe essere un giocatore davvero importante per diversi top club del campionato italiano di Serie A, fra i quali spiccherebbero la Juventus di Massimiliano Allegri ed il Milan di Stefano Pioli.

I secondi potrebbero puntare sul macedone proprio per dare nuove alternative al centrocampo e alle fasce, ma occhio soprattutto alla Vecchia Signora. I bianconeri, con Giuntoli, avrebbero decisamente bisogno di un calciatore come Elmas, soprattutto in virtù delle situazioni legate a Pogba e Fagioli. La valutazione? Almeno 30 milioni di euro, ma non solo. De Laurentiis, nei confronti della Juventus, è sempre pronto a fare muro e potrebbe essere davvero difficile provare ad imbastire una trattativa fra gli azzurri e i bianconeri.