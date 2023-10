Fiato sospeso per la Juventus: blitz dalla Spagna per il pupillo di Allegri

Dalla Spagna: l’Atletico Madrid medita il colpo a sorpresa. Così i Colchoneros rovinano i piani della Juventus

Indipendentemente dall’esito della vicenda scommesse che vede il coinvolgimento – tra gli altri – anche di Nicolò Fagioli, la Juventus dovrà per forza di cose intervenire a gennaio per rinforzare la mediana a disposizione di Allegri.

L’esito delle controanalisi a cui si è sottoposto Paul Pogba non ha ribaltato il risultato iniziale. Motivo per il quale Cristiano Giuntoli ha cominciato a guardarsi attorno alla ricerca di soluzioni importanti. Non è un caso, ad esempio, che nelle ultime ore sia ritornato prepotentemente in auge il profilo di Khephren Thuram, per il quale il Nizza non ha comunque alcuna intenzione di fare sconti. Inoltre, un nodo importante che andrà sciolto è legato al futuro di Adrien Rabiot, il cui contratto con i bianconeri scade la prossima estate. La volontà del francese, fatta trapelare anche in questi mesi, è quella di continuare la sua esperienza all’ombra della Mole. Tuttavia, sarà necessario trovare il definitivo bandolo della matassa.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: anche l’Atletico sulle tracce di Rabiot

Il che non è affatto un dettaglio visto che il profilo di Rabiot comincia a far gola a diversi club. Tra questi, occhio all’Atletico Madrid. Secondo quanto riferito da todofichajes.com, infatti, i Colchoneros avrebbero cominciato a sondare la situazione per capire eventuali margini di manovra.

Alla ricerca di un profilo importante con il quale rinnovare la propria mediana, Simeone avrebbe fatto il nome proprio di Rabiot. L’ex Psg – va detto – non si è ancora seduto attorno ad un tavolo negoziale con la Juventus, che per adesso ha altre priorità. Fino a quando non sarà suggellata l’intesa con la ‘Vecchia Signora’ (ammesso che ciò avvenga davvero) è dunque inevitabile che Rabiot sia accostato ai top club alla ricerca di nuovi profili per puntellare il centrocampo. Per adesso i dubbi sul futuro della mezzala transalpina non sono stati ancora fugati. Vedremo se si materializzeranno spunti interessanti. Dalla Spagna, però, ne sono sicuri: c‘è anche l’Atletico Madrid nella corsa per Rabiot.