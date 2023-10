DIRETTA Scommesse, Corona: “Alle 14 il quarto nome, gioca nella Roma” LIVE

Il caso scommesse è ormai definitivamente esploso nel calcio italiano dopo le ulteriori rivelazioni di Fabrizio Corona: tutti gli aggiornamenti in diretta



Non si ferma la vicenda scommesse. Fagioli, Tonali e Zaniolo sono i tre nomi importanti del calcio italiano che sono venuti per primi alla luce tra i giocatori coinvolti nel giro del ‘betting’, per giunta su piattaforme illegali. Nelle ultime ore convulse il centrocampista della Juve si è autodenunciato, poi sono stati ascoltati anche i due giocatori della Nazionale – a cui sono stati notificati gli avvisi di garanzia – direttamente a Coverciano prima di abbandonare il ritiro.

Il vaso di Pandora è stato aperto, anche e soprattutto dalle rivelazioni di Fabrizio Corona che conferma come la lista di calciatori coinvolti sia in realtà anche più lunga. In questa diretta vi forniremo tutti gli aggiornamenti relativi alla vicenda scommesse.

LIVE

Ore 10.50 – Sul proprio profilo Instagram Fabrizio Corona ha annunciato che attraverso il suo sito Dillinger nel pomeriggio rivelerà il quarto nome della lista: “Gioca nella Roma”. Nel frattempo è comparso anche un post sull’account dello stesso sito che riporta l’orario dell’annuncio (le 14) e addirittura la sagoma del calciatore giallorosso in questione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dillinger News (@dillingernews)

Ore 10.40 – Intanto, come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il Milan sulla questione Tonali tiene il massimo riserbo e fa sapere di esserne venuto a conoscenza solo in questi giorni.