Caso scommesse e ripercussioni in Nazionale: “Ore dure”

Le parole del capitano della Nazionale Italiana di Luciano Spalletti, Gigio Donnarumma, alla vigilia dell’incontro in programma domani contro Malta per le Qualificazioni Europee

Difficile poter prendere posizione nel corso di una vicenda che sta tanto duramente investendo il calcio italiano nelle ultime ore. Almeno fin quando non verrà fatta luce sull’origine degli eventi e verranno prese i conseguenti provvedimenti, l’ombra del calcio-scommesse continuerà ad abbattersi con violenza in Serie A.

Ad aver accusato il colpo in prima battuta, come noto, è stato il giovane centrocampista bianconero Nicolò Fagioli seguito poi dalle accuse rivolte a Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali. Questi ultimi hanno prontamente lasciato il ritiro con la Nazionale, all’opera domani contro Malta per un delicatissimo incontro valevole per le Qualificazioni ad Euro 2024 dal quale ci si aspetta il massimo risultato possibile.

Nel corso della conferenza stampa pre-partita, il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha ribadito la propria posizione invitando le autorità a fare chiarezza sull’accaduto. Nel caso in cui dovesse essere necessario, i colpevoli dovranno assumersi le proprie responsabilità per l’illecito commesso. Leggermente più morbido il pensiero del portiere nonché capitano Gianluigi Donnarumma, il quale ha rinnovato la propria vicinanza ai suoi due connazionali nel tentativo di stemperare le fortissime pressioni sull’ambiente della Nazionale piovute in giornata.

Donnarumma non si smuove sul caso scommesse: “Restiamo concentrati, siamo professionisti”

“Sono state ore dure. Siamo vicini e ci dispiace per l’accaduto. La vicenda non ha però intaccato il morale della squadra e siamo concentrati sugli allenamenti, sulla partita di domani”, ha commentato Donnarumma ai microfoni dei media presenti in conferenza stampa.

“Siamo professionisti e in quanto tali dobbiamo dare il massimo in campo”, ha quindi aggiunto il capitano degli Azzurri senza battere ciglio. Bene la vicinanza, ma gli impegni sono impegni. E nulla, a suo dire, deve intaccare la serenità dello spogliatoio in questa fase così importante verso il raggiungimento di un obiettivo ampiamente condiviso dall’intero popolo italiano.