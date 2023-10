Cagliari, mese decisivo: Ranieri ha bisogno di nove punti

Ranieri e il suo Cagliari si preparano per un periodo che rischia di essere determinante in ottica salvezza; servono nove punti

Nella scorsa stagione, il Cagliari ha dovuto attendere fino all’ultimo prima di festeggiare la promozione nel massimo campionato italiano; i ragazzi di Ranieri, infatti, si sono qualificati grazie alla vittoria (arrivata nei secondi finali) in casa de Bari nella finale playoff di ritorno. L’impatto con la Serie A, però, è stato decisamente complicato; dopo otto giornate, infatti, il Cagliari ha raccolto zero vittorie, due pareggi e sei sconfitte.

Diverse le difficoltà in questa prima parte di stagione tra cui il discorso realizzativo; la squadra ha segnato solamente tre gol subendone sedici con i quattro incassati dalla Roma nell’ultima partita prima della sosta per le nazionali. Proprio questa pausa potrebbe essere determinante per una squadra che ha assolutamente bisogno di cambiare passo dopo una prima parte complessa considerando anche un calendario dove i ragazzi di Ranieri hanno affrontato Inter, Atalanta, Milan, Fiorentina e Roma.

Ora il calendario permette al Cagliari di pensare a risultati diversi e la voglia è proprio quella di andare a cambiare passo e conquistare possibilmente nove punti anche per provare a mettere del divario rispetto alle concorrenti per la salvezza; se adiamo a vedere il calendario che aspetta i ragazzi di Ranieri, ci rendiamo conto di tre sfide alla portata di Luvumbo e compagni. Il ventidue ottobre ci sarà il match in casa della Salernitana prima di due gare casalinghe, contro Frosinone e Genoa, che assumono grandissima importanza. L’ultimo match, prima della sosta di novembre, sarà la sfida proibitiva in casa della Juventus; ecco perché servono nove punti nelle prossime tre partite.

Cagliari, calendario favorevole: le sfide delle dirette concorrenti

Abbiamo parlato del calendario del Cagliari e del fatto che i ragazzi di Ranieri hanno bisogno di fare nove punti su dodici nelle prossime quattro partite. Parlando delle dirette concorrenti, la Salernitana ha lo scontro diretto con i ragazzi di Ranieri, la trasferta in casa del Genoa e poi i due match con Napoli e Sassuolo, non proprio semplicissimi.

Passiamo ora all’Empoli, altra squadra con la necessità di fare punti salvezza; il calendario è decisamente complicato considerando le trasferte con Fiorentina, Frosinone e Napoli più il match casalingo con l’Atalanta. Quattro partite per nulla semplice che aspettano i ragazzi di Andreazzoli.

Concludiamo con l’Udinese il cui inizio di stagione non è stato sicuramente positivo; il calendario dei friulani mette la squadra di fronte alle sfide con Lecce, Monza, Milan ed Atalanta. Calendario a confronto, dunque, il Cagliari ha un minimo vantaggio che deve provare a sfruttare per cambiare l’inerzia di un campionato iniziato con diverse difficoltà.