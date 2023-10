DIRETTA Serie A, Cagliari-Roma 0-2: raddoppia Lukaku LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Unipol Domus’ tra il Cagliari di Ranieri e la Roma di Mourinho in tempo reale

La Roma fa visita al Cagliari in Sardegna in una gara valida come primo posticipo domenicale dell’ottava giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che sono indietro rispetto alle aspettative di inizio stagione che sarà diretta dall’arbitro Sozza della sezione di Seregno.

Reduci dal largo successo 4-0 in Europa League contro il Servette che ha fatto seguito a quello nel derby laziale contro il Frosinone, i giallorossi di José Mourinho vanno a caccia della prima vittoria esterna in campionato dove hanno collezionato finora un pareggio e due sconfitte. I rossoblu del grande ex Claudio Ranieri, ultimi in classifica, puntano invece ad interrompere la striscia di tre sconfitte di fila subite contro Atalanta, Milan e Fiorentina. I sardi sognano il colpaccio per rilanciarsi prima della sosta per le Nazionali ed evitare un ribaltone in panchina. La partita sarà visibile in diretta in tv, su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. L’ultimo precedente tra queste due formazioni risale a due anni fa, quando i capitolini si imposero con il risultato di 2-1 grazie alle reti di Ibanez e Pellegrini dopo il vantaggio di Pavoletti. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Unipol Domus’ tra Cagliari e Roma live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Cagliari-Roma

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Wieteska, Obert, Hatzidiakos; Nandez, Sulemana, Prati, Makoumbou, Azzi; Petagna, Oristanio. All. Ranieri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 21; Inter 19; Juventus 17; Napoli* e Fiorentina* 14; Atalanta 13; Lecce, Monza e Frosinone 12; Bologna 11, Sassuolo e Lazio 10; Torino 9 Roma*, Genoa e Verona 8; Lazio 7; Udinese 5; Empoli 4; Salernitana 3; Cagliari* 2.

*una partita in meno