Allegri nei guai, infortunio pesantissimo nella notte: “L’ho capito subito”

Nella notte l’infortunio che mette nei guai la Juventus: “Ho capito subito di essermi fatto male”

Le nazionali continuano a creare non pochi problemi ai club anche in questa finestra di match internazionali. Va detto che rispetto alla prima sosta la situazione è decisamente meno grave, ma intanto questa le brutte notizie sono arrivate alla Juventus. Soprattutto in considerazione dell’importanza del calciatore in questione e della sfida che i bianconeri dovranno affrontare al rientro. Domenica 22 ottobre alle 20.45 in casa del Milan.

L’infortunio stavolta l’ha riportato il capitano Danilo, che si è fermato in Brasile durante il match di qualificazioni ai Mondiali pareggiato per 1-1 in casa contro il Venezuela nella notte. Secondo ‘globoesporte’, infatti il jolly difensivo si è infortunato al tendine del ginocchio della coscia sinistra. Per questo salterà la grande sfida di martedì prossimo contro l’Uruguay a Montevideo. Danilo non ogni probabilità sarà subito costretto a lasciare la nazionale e a dirlo è stato lui stesso dopo la partita col Venezuela: “Sono fuori dalla prossima partita. Conosco il mio corpo, appena è successo ho capito che mi ero fatto male“, riporta il più importante portale verdeoro.

Tegola Juve dal Brasile: infortunio al ginocchio per Danilo

A questo punto resta da capire qualcosa in più sullo stop di Danilo per poi valutare il rientro anticipato alla Juventus. Dallo staff bianconero per ora non arrivano aggiornamenti o novità particolari. Ora tocca al club torinese e alla nazionale verdeoro accordarsi, con Allegri che rischia di avere parecchi problemi di formazione.

Benedicendo in qualche modo l’assenza dalle coppe visto il tour de force che attende le altre big con 6 partite da giocare in 22 giorni. Al tecnico livornese mancherà già Vlahovic in attacco, Alex Sandro (oltre ovviamente a De Sciglio) in difesa. E anche a centrocampo Pogba è out e poi si è aggiunta la questione Fagioli che sta vivendo un momento complicatissimo. E la sua presenza in campo è tutta da vedere. Senza considerare che anche le condizioni di Federico Chiesa sono da valutare e in Nazionale non è ancora tornato a disposizione. Nelle prossime ore si saprà di più sull’infortunio di Danilo.