Nuovo staff UFFICIALE: ecco Tudor

Ufficiale il nuovo staff, Tudor pronto ad una nuova avventura in panchina

Ancora senza squadra dopo l’esperienza nella scorsa stagione all’Olympique Marsiglia, Igor Tudor potrebbe presto iniziare una nuova avventura in panchina.

Il tecnico croato infatti è ad un passo dal Besiktas. Lo sottolinea il portale croato ‘Germanijak.hr’, che riferisce come le quotazioni sono salite vertiginosamente. Il club di Istanbul ha infatti confermato che il nuovo vice allenatore del Besiktas è Hari Vukas, e il preparatore atletico è Toni Modric. I due fanno parte dello staff di Igor Tudor da anni, quindi sembra davvero essere soltanto questione di tempo quando il natio di Spalato prenderà il timone dei bianconeri di Istanbul, un tempo guidati da un altro tecnico croato, Slaven Bilic.

Il nome di Tudor in questi giorni è stato particolarmente caldo in ottica Napoli. La società partenopea è alle prese con il nodo Garcia, ma Tudor non è mai riuscito a scalzare Antonio Conte, che è rimasto il preferito del presidente De Laurentiis. Come però raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, il Napoli ha deciso di interrompere almeno per il momento la trattativa con l’ex ct della Nazionale e di confermare la fiducia a Rudi Garcia. Complicatissimo dunque che Tudor possa diventare il prossimo allenatore della squadra campione d’Italia: il suo destino sembra sempre più vicino alla Turchia.