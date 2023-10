Napoli, assalto a Osimhen: la Premier lo tenta a gennaio

Non si fermano le voci riguardanti al bomber del Napoli Victor Osimhen, oggetto del desiderio di molti top club

Aurelio De Laurentiis deve stare attento. Se il rinnovo dell’attaccante nigeriano, di cui i dirigenti azzurri sono fiduciosi, non dovesse concludersi a breve, più di una squadra si fionderebbe sul fuoriclasse del Napoli.

E la richiesta più insistente potrebbe arrivare proprio dalla Premier League. Si perchè il Chelsea, che si trova attualmente 11esimo in classifica dopo un pessimo avvio di campionato, è pronto a rinforzare la rosa a disposizione di Pochettino già a gennaio. Non sono stati bastati ai Blues gli importanti investimenti dell’ultimo anno, nel quale gli inglesi hanno speso oltre 100 milioni soltanto per Mudryk. E con un Nicolas Jackson, arrivato in estate dal Villareal, che fatica a trovare confidenza col nuovo campionato, un altro attaccante è destinato a sbarcare in Inghilterra. Come riporta ‘sportmediaset’, la richiesta del Napoli, che non vuole privarsi del suo bomber a gennaio, è di 140 milioni.

Napoli, il futuro di Osimhen

Dopo una stagione strepitosa nella quale ha trascinato la sua squadra alla vittoria dello scudetto dopo 33 anni, Victor Osimhen è finito sul taccuino di tanti top club internazionali.

Arsenal, Real madrid e Psg hanno sondato il territorio per la forte punta, che in estate ha preferito rimanere a Napoli. Una scelta di cuore per una città che lo ha quasi divinizzato per il grande traguardo raggiunto. La situazione però, visto anche il rapporto complicato con Rudi Garcia, potrebbe cambiare, e se il rinnovo di contratto con il club di De Laurentiis non dovesse arrivare a breve, più di una società sarebbe pronta a investire sul fuoriclasse nigeriano.