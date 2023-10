Musso, statistiche e numeri dell’estremo difensore dell’Atalanta nella Serie A ’23/’24

Musso finora ha giocato diverse partite con l’Atalanta, con un rendimento che interesserà chi gioca al Fantacalcio. I dettagli.

Non bisogna farsi ingannare dal cognome: il portiere Musso, in forza all’Atalanta, è di origine argentina e nel corso di questo campionato di Serie A stagione 2023/2024 – la terza per Musso in Italia – il suo rendimento merita di certo considerazione.

L’estremo difensore classe 1994 ha totalizzato finora sei partite a voto su otto, non partecipando soltanto ai confronti contro Fiorentina ed Hellas Verona, alla quarta ed alla sesta giornata di campionato.

Particolarità del club atalantino è che in porta c’è una rivalità, un dualismo che spetta al mister Gasperini risolvere, preferendo Musso o Carnesecchi. Finora il portiere argentino ha giocato più partite, dimostrando di meritare la fiducia dell’allenatore, ma nel complesso quali sono state le valutazioni al Fantacalcio per Musso? E nell’ultima partita giocata la sua prestazione è stata soddisfacente? Lo rivedremo nella prossima gara di campionato contro il Genoa? A queste domande risponderemo di seguito, nella nostra sintetica scheda.

Come ha giocato Musso nell’ultima gara contro la Lazio

Sicuramente la prestazione dall’argentino tra i pali non è stata tra le migliori della sua esperienza nel club della Dea. Non ha meritato la sufficienza, avendo fatto degli errori in lettura che hanno agitato il mister – pur esibendosi anche in un super intervento su Casale.

L’Atalanta ha incassato tre gol e tra i responsabili in una giornata in cui la difesa si è fatta perforare più volte, c’è anche lui. Ha cercato di salvare il salvabile ma non è arrivata la prestazione miracolosa che avrebbe potuto evitare la sconfitta per 3 reti a 2.

Al Fantacalcio non sorprende dunque il punteggio negativo: per Juan Musso un 3, che ne abbassa la Fantamedia.

Musso, i suoi voti al Fantacalcio

L’ultima gara di Musso non è stata monumentale e, almeno sulla carta, il dualismo con Carnesecchi continua. Al momento il portiere ha giocato – dicevamo – sei gare su otto e appare preferito da Gasperini. In queste gare ha subito 5 gol, concentrati in due soli confronti.

Alla seconda in campionato contro il Frosinone in trasferta ha infatti incassato due gol, ottenendo un 4 come Fantavoto, e – dicevamo – sono state tre le reti incassate nell’ultima gara contro la Lazio.

Negli altri confronti per Juan Musso sempre almeno la sufficienza e anche un paio di 6,5, dimostrando di essere un elemento valido e di saper dare sicurezza al reparto arretrato dell’Atalanta.

Musso come ha commentato su Instagram

Il valido estremo difensore argentino in forza da quest’anno all’Atalanta, come molti suoi colleghi in squadra e altrove, ha un profilo Instagram dove commenta le partite della propria formazione o manifesta il proprio attuale stato d’animo.

Ebbene, l’atleta si dimostra piuttosto ‘social’ e in vena, almeno in questo periodo, di condivisione di commenti ed immagini con i tifosi dell’Atalanta e gli appassionati di calcio in generale. Ebbene Juan Musso ha pubblicato un post lo scorso 8 ottobre in cui nella propria lingua esprima il rammarico per la sconfitta contro la Lazio ma anche la convinzione di far parte di una squadra di carattere.

E siamo certi che in ipotesi di un prossimo positivo risultato in casa Atalanta, il portiere Juan Musso non mancherà di celebrarlo su Instagram insieme ai tifosi, con un post ad hoc.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juan Musso (@juanmusso)

Musso nella probabile formazione della partita Atalanta – Genoa

Dopo la pausa della Serie A, a causa degli impegni della nazionale per le qualificazioni europee, l’Atalanta affronterà il Genoa allo stadio di Bergamo, in un’occasione per riscattarsi dopo l’ultima sconfitta e nella volontà di salire ancora in classifica. Per Musso probabilmente sarà un’altra chance per far vedere il suo talento.

L’estremo difensore ha mostrato finora di gradire la difesa a tre che è tipica delle squadre di Gasperini e con Kolasinac, Scalvini e Toloi, che dovrebbe rientrare dopo uno stop per infortunio, il reparto difensivo atalantino appare solido e di personalità. Anzi, con soli 8 gol subiti finora il reparto si sta dimostrando tra i meno perforati in Serie A.

A seguire gli undici che probabilmente scenderanno in campo nel confronto con i rossoblù di domenica 22:

Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere/Lookman; Scamacca.

Il ballottaggio tra De Ketelaere e Lookman potrebbe premiare quest’ultimo, dato che nell’ultima gara contro la Lazio la prestazione del belga è stata al di sotto della sufficienza. Per quanto riguarda il citato dualismo tra Musso e Carnesecchi, al momento continuano a non esserci dubbi riguardo al nuovo utilizzo dell’argentino anche nella nona giornata di campionato, ma considerando che l’Atalanta fa le gare di coppa non è affatto esclusa una staffetta tra i due – come peraltro si vede in vari altri club impegnati in gare di campionato ed europee.

Musso nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri che seguono, sintetizzano il rendimento di Juan Musso in questo inizio di stagione di Serie A, ma forse non sono in grado di chiarirne l’effettivo potenziale. Su di lui mister Gasperini scommette molto, ritenendolo almeno per il momento il titolare per le gare di campionato.

Ecco le principali statistiche di Musso:

Partite a voto: sei;

Gol subiti: cinque;

Assist: zero;

Rigori parati: zero;

Autoreti: zero;

Ammonizioni: zero;

Espulsioni: zero.

Da notare che tutti e cinque i gol subiti finora da Musso, sono stati incassati in trasferta. Al momento il portiere argentino sta giocando di più che nella scorsa stagione, quando ottenne 23 partite a voto al Fantacalcio e non fu protagonista di una stagione esaltante.

Musso è un giocatore affidabile al Fantacalcio?

Musso finora si sta rivelando un elemento su cui Gasperini ha scelto di puntare. Portiere con forza esplosiva tra i pali e abile nel coprire lo specchio negli uno contro uno, è altresì rapido nei movimenti e con ottimi riflessi che gli permettono di intercettare molti palloni.

L’argentino è anche uno di quei portieri che non disdegnano di giocare con i piedi, e talvolta partecipa alla manovra iniziale della squadra, partendo dal basso, grazie ai suoi passaggi filtranti. Capace anche nelle uscite alte, ha forse un piccolo neo nelle prese, che non sempre gli riescono al meglio.

Per evitare rischi, il giocatore del Fantacalcio farebbe bene a prenderlo insieme a Carnesecchi, dato che il dualismo con quest’ultimo pare essere un elemento caratterizzante in questa stagione e non è affatto detto che il portiere italiano sarà sempre in panchina in questo torneo di Serie A.